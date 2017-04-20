Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29497628/
20 апреля 2017, 19:13 | Летние: Единоборства | ТАСС

Россиянка Алеся Кузнецова завоевала серебро чемпионата Европы по дзюдо

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россиянка Алеся Кузнецова завоевала серебро в весовой категории до 52 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве на арене «Торвар».

Россиянка Алеся Кузнецова завоевала серебро чемпионата Европы по дзюдо - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финальном поединке россиянка уступила Майлинде Кельменди из Косово. Бронзу завоевали Джоана Рамос из Португалии и швейцарка Эвелина Чопп.

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 3 новости  Все новости
20 апреля

Мутко: работа IAAF через бесконечные независимые комиссии - это путь в никуда

Каналы субхолдинга "ГПМ Матч" покажут все 64 игры предстоящего чемпионата мира по хоккею

Дзюдоист Мшвидобадзе принес России первое золото чемпионата Европы