Россиянка Алеся Кузнецова завоевала серебро чемпионата Европы по дзюдо
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Россиянка Алеся Кузнецова завоевала серебро в весовой категории до 52 кг на чемпионате Европы по дзюдо, который проходит в Варшаве на арене «Торвар».
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В финальном поединке россиянка уступила Майлинде Кельменди из Косово. Бронзу завоевали Джоана Рамос из Португалии и швейцарка Эвелина Чопп.
Чемпионат Европы завершится 23 апреля.
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