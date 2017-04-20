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20 апреля 2017, 19:06 | Летние: Единоборства | ТАСС

Дзюдоист Мшвидобадзе принес России первое золото чемпионата Европы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Роберт Мшвидобадзе принес первую золотую медаль в копилку сборной России на чемпионате Европы по дзюдо, который стартовал в Варшаве на арене «Торвар».

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В финальном поединке в весовой категории до 60 кг россиянин оказался сильнее болгарина Янислава Герчева.

Бронзу завоевали азербайджанец Орхан Сафаров и Лухуми Чхвимиани из Грузии.

В категории до 48 кг среди женщин серебро завоевала россиянка Ирина Долгова, в финальной схватке она уступила Дарье Билодид из Украины.

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.
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