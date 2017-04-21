Как промоушен WSOF собирается кардинально изменить мир ММА
«Советский спорт» рассказывает, что же нового придумали боссы американской организации.
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Американская промоутерская компания WSOF (World Series of Fighting) с января 2018 года собирается кардинально изменить концепцию и переименоваться в PFL (Профессиональная бойцовская лига).
Новый промоушен собирается позиционировать себя, как «единственную лигу ММА а мире».
Турниры будут проводится по сезонам. Первый должен длится примерно десять месяцев. Бойцы будут выступать в семи весовых категориях. Каждый спортсмен в течение сезона должен будет провести про три поединка. В итоге, лучшие бойцы получат шанс выступить в
Однако, пока неизвестно, как будут определяться участники
В конце концов, каждый чемпион получит один миллион долларов, а между другими участниками разыграют еще три миллиона. Еще одно нововведение в мире ММА — в этой лиге все спортсмены будут получать запрлату ежемесячно, а не за проведенный бой.
Список чемпионов WSOF
Легчайший вес: Бекбулат Магомедов
Полулегкий вес: Анрде Харрисон
Легкий вес: Джастин Гэтжи
Полусредний вес: Джон Фитч
Средний вес: вакантный пояс
Полутяжелый вес: вакантный пояс
Тяжелый вес: Благой Иванов.
Кто из россиян выступает в WSOF: Бекбулат Магомедов, Шамиль Гамзатов, Вагаб Вагабов, Джамал Магомедов, Марат Магомедов, Омар Нурмагомедов, Абубакар Нурмагомедов, Ислам Мамедов, Тимур Валиев. Также на контракте с организацией «висит» Расул Мирзаев.
История WSOF
Организация была основана в 2012 году, базируется в
Первый турнир состоялся в ноябре 2012 года в
Если в США трансляции турниров велись телеканалом NBC Sports, то в Канаде правами обладает канал TSN2, а в Бразилии — Esporte Interativo. Также в 2015 году состоялись первые трансляции по системе
Большинство турниров организация проводит на территории США, хотя отдельные турниры проходили в Канаде, Никарагуа, Китае, Японии, на Филиппинах.
За пять лет своего существования организация провела более сорока турниров и вошла в число наиболее популярных
World Series of Fighting использует традиционные унифицированные правила ММА, принятые американскими атлетическими комиссиями. Особенность организации состоит в том, что она проводит бои в десятиугольной клетке вместо восьмиугольной, принятой в UFC и многих других организациях.
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