Как промоушен WSOF собирается кардинально изменить мир ММА

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Американская промоутерская компания WSOF (World Series of Fighting) с января 2018 года собирается кардинально изменить концепцию и переименоваться в PFL (Профессиональная бойцовская лига).

Новый промоушен собирается позиционировать себя, как «единственную лигу ММА а мире».

Турниры будут проводится по сезонам. Первый должен длится примерно десять месяцев. Бойцы будут выступать в семи весовых категориях. Каждый спортсмен в течение сезона должен будет провести про три поединка. В итоге, лучшие бойцы получат шанс выступить в плей-офф — поединках на выбывание. Финалисты сразятся за чемпионские пояса.

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Однако, пока неизвестно, как будут определяться участники плей-офф, если многие спортсмены завершат сезон с одинаковыми показателями, например, все одержат по три победы. Также неизвестно, что будет с нынешними чемпионами организации, в числе которых есть и россиянин Бекбулат Магомедов. Попадут они сразу в плей-офф, или же будут сражаться наравне со всеми, начиная с первого месяца сезона?

В конце концов, каждый чемпион получит один миллион долларов, а между другими участниками разыграют еще три миллиона. Еще одно нововведение в мире ММА — в этой лиге все спортсмены будут получать запрлату ежемесячно, а не за проведенный бой.

Список чемпионов WSOF

Легчайший вес: Бекбулат Магомедов

Полулегкий вес: Анрде Харрисон

Легкий вес: Джастин Гэтжи

Полусредний вес: Джон Фитч

Средний вес: вакантный пояс

Полутяжелый вес: вакантный пояс

Тяжелый вес: Благой Иванов.

Кто из россиян выступает в WSOF: Бекбулат Магомедов, Шамиль Гамзатов, Вагаб Вагабов, Джамал Магомедов, Марат Магомедов, Омар Нурмагомедов, Абубакар Нурмагомедов, Ислам Мамедов, Тимур Валиев. Также на контракте с организацией «висит» Расул Мирзаев.

История WSOF

Организация была основана в 2012 году, базируется в Лас-Вегасе (штат Невада).

Первый турнир состоялся в ноябре 2012 года в Лас-Вегасе, в качестве комментаторов выступили известный боец Бас Рюттен и спортивный журналист Майкл Шиавелло. Также комментатором был заявлен знаменитый реслер Курт Энгл, но из-за конфликта интересов его не отпустила компания Viacom, владелец телеканала Spike, где Энгл выступал на шоу TNA Wrestling. В итоге, начиная с пятого турнира, к команде комментаторов присоединились Кенни Райс и Джоуи Варнер, в то время как неизменным ринг-анонсером организации стал Джазз Секуро.

Если в США трансляции турниров велись телеканалом NBC Sports, то в Канаде правами обладает канал TSN2, а в Бразилии — Esporte Interativo. Также в 2015 году состоялись первые трансляции по системе pay-per-view.

Большинство турниров организация проводит на территории США, хотя отдельные турниры проходили в Канаде, Никарагуа, Китае, Японии, на Филиппинах.

За пять лет своего существования организация провела более сорока турниров и вошла в число наиболее популярных ММА-промоушенов, уступая по этому показателю только UFC, Bellator и ACB. По величине считается третьей крупнейшей бойцовской организацией США.

World Series of Fighting использует традиционные унифицированные правила ММА, принятые американскими атлетическими комиссиями. Особенность организации состоит в том, что она проводит бои в десятиугольной клетке вместо восьмиугольной, принятой в UFC и многих других организациях.