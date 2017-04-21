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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29489823/
21 апреля 2017, 17:55 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Как промоушен WSOF собирается кардинально изменить мир ММА

«Советский спорт» рассказывает, что же нового придумали боссы американской организации.

Советский спорт рассказывает что же нового придумали боссы американской организации. Увеличить
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Американская промоутерская компания WSOF (World Series of Fighting) с января 2018 года собирается кардинально изменить концепцию и переименоваться в PFL (Профессиональная бойцовская лига).

Новый промоушен собирается позиционировать себя, как «единственную лигу ММА а мире».

Турниры будут проводится по сезонам. Первый должен длится примерно десять месяцев. Бойцы будут выступать в семи весовых категориях. Каждый спортсмен в течение сезона должен будет провести про три поединка. В итоге, лучшие бойцы получат шанс выступить в плей-офф — поединках на выбывание. Финалисты сразятся за чемпионские пояса.

Однако, пока неизвестно, как будут определяться участники плей-офф, если многие спортсмены завершат сезон с одинаковыми показателями, например, все одержат по три победы. Также неизвестно, что будет с нынешними чемпионами организации, в числе которых есть и россиянин Бекбулат Магомедов. Попадут они сразу в плей-офф, или же будут сражаться наравне со всеми, начиная с первого месяца сезона?

В конце концов, каждый чемпион получит один миллион долларов, а между другими участниками разыграют еще три миллиона. Еще одно нововведение в мире ММА — в этой лиге все спортсмены будут получать запрлату ежемесячно, а не за проведенный бой.

Список чемпионов WSOF

Легчайший вес: Бекбулат Магомедов
Полулегкий вес: Анрде Харрисон
Легкий вес: Джастин Гэтжи
Полусредний вес: Джон Фитч
Средний вес: вакантный пояс
Полутяжелый вес: вакантный пояс
Тяжелый вес: Благой Иванов.

Кто из россиян выступает в WSOF: Бекбулат Магомедов, Шамиль Гамзатов, Вагаб Вагабов, Джамал Магомедов, Марат Магомедов, Омар Нурмагомедов, Абубакар Нурмагомедов, Ислам Мамедов, Тимур Валиев. Также на контракте с организацией «висит» Расул Мирзаев.

История WSOF

Организация была основана в 2012 году, базируется в Лас-Вегасе (штат Невада).

Первый турнир состоялся в ноябре 2012 года в Лас-Вегасе, в качестве комментаторов выступили известный боец Бас Рюттен и спортивный журналист Майкл Шиавелло. Также комментатором был заявлен знаменитый реслер Курт Энгл, но из-за конфликта интересов его не отпустила компания Viacom, владелец телеканала Spike, где Энгл выступал на шоу TNA Wrestling. В итоге, начиная с пятого турнира, к команде комментаторов присоединились Кенни Райс и Джоуи Варнер, в то время как неизменным ринг-анонсером организации стал Джазз Секуро.

Если в США трансляции турниров велись телеканалом NBC Sports, то в Канаде правами обладает канал TSN2, а в Бразилии — Esporte Interativo. Также в 2015 году состоялись первые трансляции по системе pay-per-view.

Большинство турниров организация проводит на территории США, хотя отдельные турниры проходили в Канаде, Никарагуа, Китае, Японии, на Филиппинах.

За пять лет своего существования организация провела более сорока турниров и вошла в число наиболее популярных ММА-промоушенов, уступая по этому показателю только UFC, Bellator и ACB. По величине считается третьей крупнейшей бойцовской организацией США.

World Series of Fighting использует традиционные унифицированные правила ММА, принятые американскими атлетическими комиссиями. Особенность организации состоит в том, что она проводит бои в десятиугольной клетке вместо восьмиугольной, принятой в UFC и многих других организациях.
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