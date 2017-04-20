Александр Емельяненко готовится дебютировать в лиге «Ахмат»

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Знаменитый российский тяжеловес Александр Емельяненко продолжает подготовку к дебюту в чеченской промоутерской организации «Ахмат». По признанию самого спортсмена, он набирает хорошую форму и готов выйти на ринг, как только организация подберет ему соперника.

Сейчас Александр проводит по две тренировки в день, занимаясь практически без выходных.

— Меня тренирует Олег Меньшиков — тренер олимпийской сборной по боксу, — рассказал «Известиям» Емельяненко-младший. — Он помогает мне набрать былые кондиции. Я рад, что у меня есть возможность полноценно тренироваться, заниматься в хороших условиях. Признаюсь честно, очень соскучился по выступлениям на ринге. Думаю, что смогу выйти в клетку в ближайшее время и показать всё, на что я способен. Чувствую в себе силы провести хороший бой и доказать зрителям, что я еще не сказал последнего слова.

Тренер знаменитого спортсмена Олег Меньшиков отметил самоотдачу и целеустремленность своего подопечного.

— Александр усердно работает на тренировках, — рассказал «Известиям» наставник Емельяненко. — Видно, что он очень соскучился по боям, по занятиям в зале — тренируется, не жалея себя. С таким настроем и стремлением у него обязательно всё получится. Думаю, в течение пары месяцев смогу вывести его на максимальный уровень.

Емельяненко-младший подписал контракт с промоутерской компанией «Ахмат» в конце прошлого года, однако не провел за нее еще ни одного поединка. Первоначально планировалось, что его дебютный бой состоится на турнире в Казахстане, однако из-за ограничений на передвижение он не может покидать территорию Российской Федерации.

Позже стало известно, что боец не сможет выступить на главном турнире «Ахмата» в Грозном, который пройдет в середине мая этого года во дворце спорта «Колизей». Ожидается, что свой первый бой после освобождения спортсмен проведет на одном из следующих турниров организации, запланированных на июль.

По признанию менеджера российского тяжеловеса Полины Емельяненко, тяжеловес готов выйти на ринг, как только он наберет форму и лига найдет ему достойного соперника.

— Александр упорно идет к своей цели и проводит все свое время в спортивном зале, — рассказала «Известиям» представитель спортсмена. — Важно, что он грамотно оценивает свои шансы на победу и работает на тренировках, не покладая рук. Он набирает форму, это очень трудоемкий процесс, и будет готов выступить в лиге «Ахмат», как только ему подберут оппонента и завершится тренировочный процесс.

Александр Емельяненко — родной брат легендарного бойца ММА Федора Емельяненко. На его счету 31 бой в ММА, в 24 из которых он одержал победу. 35-летний боец — ярко выраженный нокаутер: в 17 поединках его соперники не смогли продолжать встречу. Александр является многократным чемпионом мира и Европы по боевому самбо. В его активе победы над такими бойцами, как Сергей Харитонов и Боб Сапп.