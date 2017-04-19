Евлоев vs Невзоров: битва за титул

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ЕВЛОЕВ: «ВСЯ РЕСПУБЛИКА ПРИДЕТ ПОБОЛЕТЬ»

— Подготовка подходит к концу, был на сборах в Таиланде два месяца, — отметил Евлоев. — По приезде отправился в Омск в школу Александра Шлеменко «Шторм». Там уже провели заключительный этап. Сейчас нахожусь в Ингушетии, времени до боя осталось немного, подгоняю вес.

— Вы же в первый раз работали в Омске?

— Да, первый раз поехал, хотя там были ребята из Ингушетии. Шлеменко и вся его команда — очень отзывчивые и хорошие, очень помогали, готовили под соперника. И спарринги, и тренировки получились очень интересными. Опыт хороший, в следующий раз тоже планирую туда поехать.

— Насколько важен этот бой с Невзоровым?

— Конечная цель — полновесный титул, но пока Павел Витрук залечивает свои травмы, давно не выступает. Руководство дало двум ближайшим претендентам временный титул, чтобы потом объединить пояса. Но этот временный титул очень важен, потому что в случае победы один из нас получит право выйти на полновесный титул.

— Что скажете о сопернике? Он более опытный по количеству боев, но у него два поражения.

— Соперник очень хороший, опытный. Его два поражения ничего не значат, потому что он проигрывал очень серьезным бойцам. Но я в своих силах уверен. Надеюсь, что в этот вечер мы покажем с Алексеем очень зрелищный бой. Слабых сторон у него фактически нет, Невзоров в основном работает в стойке, хорошо защищается от борьбы. Очень выносливый, боец с характером.

— Хотели бы закончить бой досрочно?

— Рассчитываю на все пять раундов. Алексей хорошо терпит болевые и удушающие приемы. Нокаутирующим ударом как таковым я не обладаю, поэтому, наверное, бой продлится все пять раундов.

— Будете делать ставку на работу в партере?

— Я два месяца провел в Таиланде, все время уделяя ударной подготовке. Посмотрим, начнем со стойки, а если что-то не будет получаться, продолжим в партере. Действовать буду по ситуации.

— Нет дополнительной ответственности из-за того, что бой пройдет у вас дома?

— На меня это не очень сильно влияет, дома или в гостях — без разницы. Все зависит от подготовки. Главное, что я готов на все сто процентов.

— Кто придет за вас поболеть?

— Думаю, вся республика, кто поместится во дворце спорта. Кто не поместится, будут дома по телевизору болеть. Шлеменко пригласили в качестве почетного гостя, надеюсь, он будет помогать мне в моем углу или хотя бы в зале будет поддерживать. А семья будет дома сидеть, они у меня очень эмоциональные, им трудно будет смотреть бой. Единственное — старший брат будет в моем углу секундировать мне. А домашним я позвоню и сам скажу, как прошел бой, а они потом в повторе посмотрят.

НЕВЗОРОВ: «ЛЕГКОГО БОЯ НЕ ЖДУ»

— Подготовка прошла на базе клуба имени святого князя Александра Невского, — рассказал Невзоров. — Работал с ребятами, с которыми обычно тренируюсь, — Никитой Михайловым, Дмитрием Иониным, Владимиром Токовым — младшим братом Анатолия Токова. Даже один раз постоял с самим Толиком. Приходили ребята-вольники, помогали тоже. А в остальном все прошло стандартно. Делали акцент на то, что бой будет 5 раундов по пять минут, поработали над выносливостью. Подумали, что эксперименты могут удастся или нет, а ответственность большая, бой титульный. Поэтому готовились по обычной схеме.

— Как относитесь к тому, что на кону будет стоять временный титул?

— Для меня временный и регулярный пояс — это одно и то же. Удивился и обрадовался, когда дали возможность побороться за титул.

— Ваш соперник провел примерно вполовину меньше боев.

— Он перспективный боец, от боя к бою прибавляет — я посмотрел записи. Видна его работа и работа тренеров. Мовсар здорово проявил себя в последнем бою, выиграл у очень сильного американца. Он хорошо борется, физически силен. С выносливостью все в порядке — держит хороший темп, восстанавливается. В ударной технике у него тоже разнообразная работа. В целом интересный боец. У меня до этого были соперники с именем — выиграешь или проиграешь, ничего страшного, с такими выйти на бой почетно. А тут, может, боец не с таким известным именем, но я уверен, что вне зависимости от исхода нашего боя он будет хорошо выступать в дальнейшем.

— За счет чего можно будет побеждать?

— Увидим в бою. Мы предполагаем, а в рейдже получается по-своему. Легкого боя не жду. Думаю, что будем отрабатывать все раунды.

— Как дела со сгонкой веса?

— Пока все идет по плану. Гоняю немного, сейчас все так гоняют — около десяти килограммов. Процесс непредсказуемый, но сейчас все идет хорошо. Самая тяжелая борьба будет за последние килограммы.

— Не смущает, что бой будет проходить на территории соперника?

— Не смущает, что ж тут. Предложили в Ингушетии — проведем бой там. Конечно, сопернику дома и стены помогают. Но это также и ответственность, думаю, она будет давить на Мовсара.

— Думали, что дальше? Обладатель пояса Павел Витрук обещал восстановиться к середине лета.

— Я с Пашей знаком лично, не хотел бы с ним встречаться в рейдже. Посмотрим, как сложится этот бой с Евлоевым. Если неудачно, то Мовсару, может, придется встречаться с Пашей, а не мне. Но будем все же надеяться, что участником поединка с Витруком стану я.