Казахстанец Максим Гуров выиграл чемпионат мира по джиу-джитсу
Казахстанец Максим Гуров завоевал «золото» проходящего в
Абу-Даби чемпионата мира по джиу-джитсу в весовой категории до 94-х килограммов. Известный в прошлом казахстанский велогонщик, а ныне руководитель сервис-курса велокоманды «Астана» рассказал о своем пути к медали в новом для себя виде спорта в интервью корреспонденту Vesti.kz.
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— Для Вас это больше спорт или хобби?
— И то и другое. Это очень тяжелый вид спорта, он требует большой отдачи, много тренировок. Но в то же время это и хобби. Потому что профессиональный спорт, это когда ты отдаешь ему все свое время, все свои силы. А мне приходится параллельно работать. Не всегда даже удается попасть на тренировку, не хватает времени.
— Сложно совмещать тренировки с работой в велокоманде «Астана»?
— Совмещать тренировки с работой, конечно, всегда тяжело. Но благодаря моему шефу Александру Винокурову мне это удается. Он мне помогает и морально, и даже иногда финансово, отпускает на соревнования. Можно сказать, благодаря ему мне удалось провести хорошую подготовку. Ему отдельное большое спасибо!
— Как проходили поединки на чемпионате мира? Был ли
— На чемпионате мира не может быть легко. Но я ожидал, что будет намного сложнее. Самым тяжелым получился первый поединок. Потому что мне не удалось как следует размяться, была
— Почему после велоспорта Вы выбрали именно
— После завершения карьеры велогонщика начал ходить в спортзал, параллельно решил заниматься
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