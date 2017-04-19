Казахстанец Максим Гуров выиграл чемпионат мира по джиу-джитсу

— Джиу-джитсу я занимаюсь уже пятый год. Изначально я готовился к чемпионату Европы, который прошел в Лиссабоне, планировал выступить там, — начал Гуров. — Но случилась бытовая травма, порезал сухожилия и нерв на пальце, и выступить на этом турнире не получилось. Но, как говорится, что не делается, то к лучшему. Я быстро залечил свою травму и решил принять участие в чемпионате мира.

— Для Вас это больше спорт или хобби?

— И то и другое. Это очень тяжелый вид спорта, он требует большой отдачи, много тренировок. Но в то же время это и хобби. Потому что профессиональный спорт, это когда ты отдаешь ему все свое время, все свои силы. А мне приходится параллельно работать. Не всегда даже удается попасть на тренировку, не хватает времени.

— Сложно совмещать тренировки с работой в велокоманде «Астана»?

— Совмещать тренировки с работой, конечно, всегда тяжело. Но благодаря моему шефу Александру Винокурову мне это удается. Он мне помогает и морально, и даже иногда финансово, отпускает на соревнования. Можно сказать, благодаря ему мне удалось провести хорошую подготовку. Ему отдельное большое спасибо!

— Как проходили поединки на чемпионате мира? Был ли какой-нибудь особенным?

— На чемпионате мира не может быть легко. Но я ожидал, что будет намного сложнее. Самым тяжелым получился первый поединок. Потому что мне не удалось как следует размяться, была какая-то предстартовая суета, не хватало времени. Вышел не разогретым, попал на португальца. И этот бой оказался самым сложным. Впоследствии было немножко легче. Наверное, дает о себе знать велосипедное прошлое, хорошая физическая подготовка, кардиоподготовка. Может быть, это мне и помогло. Также сложно было морально выходить на финал против местного борца. Потому что им немного помогают судьи здесь, и нужно было выиграть чистой победой. Я провел удушающий прием и соперник сдался. Сильным мотиватором была моя семья — жена и дети, которые помогали мне во всем и вселяли уверенность.

— Почему после велоспорта Вы выбрали именно джиу-джитсу? Ведь между этими видами спорта так мало общего.