Артем Лобов по прозвищу «Русский молот». Почему его «крышует» Конор Макгрегор?

Причем его поединок против американца Каба Свонсона будет главным событием бойцовского вечера. Кто такой этот Артем Лобов и кто курирует его интересы? Об этом в материале «Советского спорта».

Парень русский, но дерется за Ирландию

Артему Лобову сейчас 30 лет. Он родился 11 августа 1986 года в Нижнем Новгороде, но потом уехал в Ирландии и выступает под флагом этой страны. Сейчас он выступает в сильнейшей лиге мира — UFC. Дерется в полулегкой весовой категории. Емеет несколько прозвищ: «Русский молот» и «Легенда».

Свой дебютный поединок в профессиональном ММА он провел 27 ноября против Патрика Виккерса на турнире CWFC и проиграл единогласным решением судей. Перед тем, как принять участие в шоу The Ultimate Fighter, он имел в своем активе 11 побед, 10 поражений и еще один поединок свел вничью.

С таким рекордом в UFC не дерутся

The Ultimate Fighter — бойцовское реалити-шоу, в котором бойцы разделяются на две команды, а их тренируют известные личности, а победитель подписывает контракт с UFC. Так, Артем Лобов удачно попал в команду к Конору Макгрегору.

Свой первый бой в отборочном цикле Лобов проиграл Мехди Багдаду раздельным решением судей, и, по идее, должен был покинуть шоу. Однако, каждый из тренеров имел шанс вернуть по одному бойцу, и Макгрегор решил дать еще один шанс Артему.

На пути к финалу Лобов одержал победы над Джеймсом Дженкинсом, Крисом Грутземачером и Джулианом Эросой. В финале он должен был встретиться с британцем Солом Роджерсом, который сейчас выступает в российском промоушене ACB. Однако, визовые проблемы возникли у Роджерса и его заменили на американца Райана Холла.

Финальный поединок Лобов провалил, уступив сопернику единогласным решением судей. но, несмотря на это, контракт с UFC все-таки подписал. И заслуга эта принадлежит, в первую очередь, Конору Макгрегору.

Руководство лиги дало еще один шанс «Легенде» и 6 февраля 2016 года он сразился на турнире UFC Fight Night 82 против Алекса Уайта. Лобов вновь проиграл и был на грани увольнения. Но… В дело вмешался Конор Макгрегор. Видимо, его авторитет сыграл решающую роль и Дана Уайт согласился оставить парня в организации. Лобов с рекордом 11−12−1 дерется в сильнейшей лиге мира. Обычно с такой статистикой выступают где-то в Азии. В Китае или Японии… Но насколько оказывается мнение Макгрегора играет роль в общении с боссами UFC.

20 августа Артем Лобов наконец-то одержал победу. В бою против Криса Авиллы он победил по очкам. А 19 ноября россиянин с ирландским паспортом победил Теруто Ишихару единогласным решением судей. В зале находился Конор Макгрегор, который, кажется, радовался победе своего товарища больше, чем любой своей.

Лобов вышел в «клетку» с двумя флагами: ирландским и российским. Интересно, но американцы запрещают россиянам выносить флаги в октагон. Об этом, например, в интервью «Советскому спорту» рассказал Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба Нурмагомедова. Ему за нарушение правил (вынос российского флага) даже запрещают въезжать в Штаты.

Лобов дрался и в российской лиге

Лобов провел один поединок в российской лиге ACB, который состоялся в Польше 31 января 2015 года. Тогда он сабмишеном во втором раунде победил Расула Шовхалова.

Скандал

В конце прошлого года Артем Лобов стал гостем одного из турниров ММА, который проходил в Москве. К Лобову подошли несколько парней кавказской национальности и начался спор на тему: «почему Макгрегор убегает от Хабиба Нурмагомедова». Артем заступился за своего товарища, оппоненты этого не поняли и хотели устроить драку. В дело вмешался Расул Мирзаев, который успокоил разбушевавшихся парней. Через некоторое время трое неизвестных ночью ворвались в квартиру к Мирзаеву и расстреляли его из травматического пистолета. По одной из версий, они это сделали за то, что Расул заступился за Лобова в тот вечер на турнире. Впоследствии, Мирзаев попал в больницу с тяжелыми травмами, где провел долгое время.

«Докажу, что я в топе UFC»

23 апреля Лобов в главном событии вечера сразится против Каба Свонсона. Несомненно, Макгрегор будет присутствовать на этом поединке и переживать за своего земляка и спарринг-партнера. Но явным фаворитом все равно является Свонсон.

«Восьмиугольник для меня — лучшее место на планете. В “клетке” только ты и твой соперник. Разум свободен. Многие люди знают Конора Макгрегора, с которым мы тренируемся и работаем долгое время. Тренировка с ним однозначно хорошо подготавливает меня к боям. Я никогда не сталкивался с бойцом, который бы оказывал на меня такое давление, как Макгрегор во время тренировок. Его удары очень быстрые и непредсказуемые. Теперь меня ничем не удивишь. Готов к любому оппоненту. Каб Свонсон — агрессивный боец. В бою со мной его ждет серьезный сюрприз. Он ничего не сможет сделать со мной в стойке. Победа над ним покажет всему миру, что я в топе UFC», — сказал Артем Лобов в преддверии поединка.