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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29475732/
19 апреля 2017, 10:00 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Рейтинг P4P бойцов UFC

Представляем вам рейтинг лучших бойцов смешанных единоборств организации UFC версии сайта MMA Junkie.

Первая десятка:

1) Деметриус Джонсон (26−2−1) Действующий чемпион.

2) Даниель Корьме (19−1−0) Действующий чемпион

3) Джон Джонс (22−1−0)

4) Конор Макгрегор (21−3−0) Действующий чемпион.

5) Жозе Альдо (26−2−0)

6) Стипе Миочич (16−2−0) Действующий чемпион.

7) Коди Гарбарандт (11−0−0) Действующий чемпион.

8) Доминик Круз (22−2−0)

9) Тайрон Вудли (17−3−1) Действующий чемпион.

10) Хабиб Нурмагомедов (24−0−0)

Источник: MMAjunkie.com.
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