Рейтинг P4P бойцов UFC
Представляем вам рейтинг лучших бойцов смешанных единоборств организации UFC версии сайта MMA Junkie.
Первая десятка:
1) Деметриус Джонсон (26−2−1) Действующий чемпион.
2) Даниель Корьме (19−1−0) Действующий чемпион
3) Джон Джонс (22−1−0)
4) Конор Макгрегор (21−3−0) Действующий чемпион.
5) Жозе Альдо (26−2−0)
6) Стипе Миочич (16−2−0) Действующий чемпион.
7) Коди Гарбарандт (11−0−0) Действующий чемпион.
8) Доминик Круз (22−2−0)
9) Тайрон Вудли (17−3−1) Действующий чемпион.
10) Хабиб Нурмагомедов (24−0−0)
Источник: MMAjunkie.com.
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