M-1 Challenge 76 (12+). Анатолий Лягу против Абубакара Местоева

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В его рамках состоится бой между чемпионом Украины по панкратиону Анатолием Лягу (Украина), 5−1 и двукратным чемпионом России по карате Абубакаром Местоевым (Республика Ингушетия), 4−0.

Анатолий является примером яркого универсала — на его счету есть как победы нокаутом от хай-кика, так и сдачей соперника от удушающего приема. В его активе пять побед в шести боях на арене профессиональных смешанных единоборств, а также титулы чемпиона Украины по панкратиону и призера чемпионата страны по смешанным боевым единоборствам.

Изначально в этом поединке должен был принимать участие другой боец, представляющий Ингушетию. Но буквально два дня назад Лом-Али Нальгиев получил травму, и в экстренном порядке на бой выйдет Абубакар Местоев, который месяц назад провел победный бой на турнире M-1 Challenge 75.

Этот бой станет десятым и последним добавленным в файткард турнира, который состоится на арене Дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА.

Бой за временный титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе

Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 12−2 — Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 6−0.

(До 65,8 кг), Хелитон Давелла (Бразилия), 15−5 — Хамзат Далгиев (Республика Ингушетия), 8−1.

(До 65,8 кг) Диего Давелла (Бразилия), 18−5 — Тимур Нагибин (Новый Поток и клуб Боец), 8−2.

(До 61,3 кг), Фабрисио Саррафф (Бразилия), 21−9 — Сергей Морозов (Казахстан), 7−3.

(До 93 кг), Рене Хоппе (Германия), 6−0 — Илья Бочков (Сечь PRO), 2−0.

(До 77 кг), Хавьер Фуэнтес (Испания), 9−3 — Хамзат Сакалов (Республика Ингушетия), 4−2.

(До 70,3 кг) Анатолий Лягу (Украина), 5−1 — Абубакар Местоев (Республика Ингушетия), 4−0.

(До 65,8 кг), Эльнур Велиев (Украина), 6−0−1 — Залимбег Омаров (Fighting Eagle), 7−2−1.

(Свыше 93 кг), Евгений Гончаров (Легион), 5−2 — Даниил Арепьев (Олимп), 7−1.

(До 77,1 кг), Алексей Валивахин (Украина), 9−5 — Ингисхан Оздоев (Республика Ингушетия), 3−3.