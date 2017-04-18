M-1 Challenge 76 (12+). Анатолий Лягу против Абубакара Местоева
22 апреля в Назрани пройдет международный турнир по смешанным единоборствам M-1 Challenge 76.
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В его рамках состоится бой между чемпионом Украины по панкратиону Анатолием Лягу (Украина), 5−1 и двукратным чемпионом России по карате Абубакаром Местоевым (Республика Ингушетия), 4−0.
Анатолий является примером яркого универсала — на его счету есть как победы нокаутом от
Изначально в этом поединке должен был принимать участие другой боец, представляющий Ингушетию. Но буквально два дня назад
Этот бой станет десятым и последним добавленным в файткард турнира, который состоится на арене Дворца спорта «Магас» имени Берда Евлоева.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА.
Бой за временный титул чемпиона M-1 Challenge в легчайшем весе
Алексей Невзоров (Александр Невский ОЭМК), 12−2 — Мовсар Евлоев (Республика Ингушетия), 6−0.
(До 65,8 кг), Хелитон Давелла (Бразилия), 15−5 — Хамзат Далгиев (Республика Ингушетия), 8−1.
(До 65,8 кг) Диего Давелла (Бразилия), 18−5 — Тимур Нагибин (Новый Поток и клуб Боец), 8−2.
(До 61,3 кг), Фабрисио Саррафф (Бразилия), 21−9 — Сергей Морозов (Казахстан), 7−3.
(До 93 кг), Рене Хоппе (Германия), 6−0 — Илья Бочков (Сечь PRO), 2−0.
(До 77 кг), Хавьер Фуэнтес (Испания), 9−3 — Хамзат Сакалов (Республика Ингушетия), 4−2.
(До 70,3 кг) Анатолий Лягу (Украина), 5−1 — Абубакар Местоев (Республика Ингушетия), 4−0.
(До 65,8 кг), Эльнур Велиев (Украина), 6−0−1 — Залимбег Омаров (Fighting Eagle), 7−2−1.
(Свыше 93 кг), Евгений Гончаров (Легион), 5−2 — Даниил Арепьев (Олимп), 7−1.
(До 77,1 кг), Алексей Валивахин (Украина), 9−5 — Ингисхан Оздоев (Республика Ингушетия), 3−3.
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