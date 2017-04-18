Мерхат Абилов: В планах провести еще 5−6 подобных мероприятий
Первый профессиональный турнир по ММА глобального промоушена BRAVE6 набирает обороты в Казахстане.
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Глобальное мероприятие будет транслироваться в 50 странах мира при поддержке Caspio HD. Также ожидается приезд многочисленных бойцов из разных стран мира, а сам турнир будет включать в себя два рейтинговых боя.
Микаил Надиров, президент KZMMAF:
— С каждым годом мы добиваемся все больших успехов, хотелось бы не останавливаться на достигнутом. Мы собирали медали и ездили по миру еще 15 лет назад — тогда не было и речи о стабильной финансовой поддержке. Сейчас у нас есть своя Федерация и желание развивать ММА в Казахстане, ведь есть все условия для этого.
Питер Берман, первый боец ММА из Казахстана:
— Я лично верю, что смешанные боевые единоборства — это не проявление жестокости. Это раньше все было без правил. В 80-ые я дрался в Голландии, открывал академии в Амстердаме и Казахстане. Сейчас это превратилось в спорт, который очень и очень многим интересен. Главное, это помочь этому мероприятию — я сам в свое время помогал различным спортивным федерациям, и этот раз не исключение.
Мерхат Абилов, генеральный менеджер Brave Kazakhstan:
— Открою завесу тайны — в этом году мы собираемся провести еще 5−6 подобных мероприятий. Такой турнир впервые пройдет в нашей стране, и мы только за то, чтобы развивать это дело. Хочется доказать, что и в Казахстане есть множество талантливых бойцов, которые будут радовать болельщиков. Событие, которое пройдет 29 апреля можно назвать историческим.
Напомним, что до турнира пройдет сразу два мероприятия: официальное взвешивание и открытая тренировка бойцов.
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