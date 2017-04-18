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18 апреля 2017, 15:10 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Мерхат Абилов: В планах провести еще 5−6 подобных мероприятий

Первый профессиональный турнир по ММА глобального промоушена BRAVE6 набирает обороты в Казахстане.

Первый профессиональный турнир по <span class=error>ММА</span> глобального <span class=error>промоушена</span> BRAVE6 набирает обороты в Казахстане. Увеличить
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В Алматы состоялась пресс-конференция, посвященная крупномасштабному турниру по ММА BRAVE6. Событие пройдет 29 апреля на «Халык Арене» при поддержке принца Халида Бин Хамада Аль-Халифа — первого заместителя председателя Верховного совета по делам молодежи и спорта Королевства Бахрейн. Среди гостей будет и Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер непобежденного в UFC бойца Хабиба Нурмагомедова.

Глобальное мероприятие будет транслироваться в 50 странах мира при поддержке Caspio HD. Также ожидается приезд многочисленных бойцов из разных стран мира, а сам турнир будет включать в себя два рейтинговых боя.

Микаил Надиров, президент KZMMAF:

— С каждым годом мы добиваемся все больших успехов, хотелось бы не останавливаться на достигнутом. Мы собирали медали и ездили по миру еще 15 лет назад — тогда не было и речи о стабильной финансовой поддержке. Сейчас у нас есть своя Федерация и желание развивать ММА в Казахстане, ведь есть все условия для этого.

Питер Берман, первый боец ММА из Казахстана:

— Я лично верю, что смешанные боевые единоборства — это не проявление жестокости. Это раньше все было без правил. В 80-ые я дрался в Голландии, открывал академии в Амстердаме и Казахстане. Сейчас это превратилось в спорт, который очень и очень многим интересен. Главное, это помочь этому мероприятию — я сам в свое время помогал различным спортивным федерациям, и этот раз не исключение.

Мерхат Абилов, генеральный менеджер Brave Kazakhstan:

— Открою завесу тайны — в этом году мы собираемся провести еще 5−6 подобных мероприятий. Такой турнир впервые пройдет в нашей стране, и мы только за то, чтобы развивать это дело. Хочется доказать, что и в Казахстане есть множество талантливых бойцов, которые будут радовать болельщиков. Событие, которое пройдет 29 апреля можно назвать историческим.

Напомним, что до турнира пройдет сразу два мероприятия: официальное взвешивание и открытая тренировка бойцов.

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