Отец Нурмагомедова: Запретили вынести российский флаг, но я вышел с ним, несмотря ни на что

Ситуация вокруг российского бойца смешанных боевых искусств Хабиба Нурмагомедова, выступающего под эгидой UFC в легком весе, продолжает вызывать интерес болельщиков.

По состоянию на февраль 2017 года Хабиб занимал тринадцатую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории, а также первую строчку в легком весе. 5 марта на турнире UFC 209 он должен был провести бой с Тони Фергюсоном за звание «временного» чемпиона организации. Однако за несколько часов до официального взвешивания Хабиб был срочно госпитализирован из-за острой боли в области печени.

В дальнейшем врачи подтвердят, что боли Хабиба связаны с форсированной сгонкой веса. В настоящий момент состояние здоровья Хабиба стабильное. Сейчас он готовится к бою с Фергюсоном, который, возможно, состоится осенью. «Советский спорт» встретился с отцом Хабиба, заслуженным тренером России, старшим тренером республики Дагестан по боевому самбо, Абдулманапом Нурмагомедовым, чтобы узнать о планах Хабиба на будущее.

— Скажите, каково это чувствовать себя отцом такого известного сына?

— О Хабибе везде говорят, что он непобежденный боец смешанных единоборств, звезда UFC. Но только я, как его отец, мог бы внести уточнение. Да, мой сын не побежден, но очень много раз был травмирован. Экстремальные нагрузки очень тяжело ему дались. Хабиб был ближе всех к чемпионскому поясу. Он сделал все, что от него зависело. Конечно, очень много он допустил ошибок. Но это связано также и с тем, что меня не было рядом с ним, когда он готовился к бою с Фергюсоном. Во-первых, спортсмена надо подготовить, во-вторых, подвести его к хорошей форме. Сейчас это делается только на 50%. На последнем этапе подготовки к бою я заниматься им фактически не мог, так как они должны готовиться именно там, в США. Часовой пояс тоже играет важную роль.

Я на расстоянии, через средства связи помогал ему, чем мог. И получается, что самый важный этап, сгонка веса, прошел без моего участия. Коррекция питания для спортсмена — это очень важно. Мы наняли диетолога. Он не справился со своей задачей. Очень многие болельщики были расстроены этой ситуацией с Хабибом. В первый день Хабиб согнал четыре килограмма. Во второй день — три килограмма. На третий день он два килограмма должен был сбросить. Он решил форсировать сгонку веса. И за три дня получилось слишком много, огромная нагрузка на организм, он не справился. Боли, приступы.

«ВРАЧ СКАЗАЛ, ЧТО ГРАФИК СОРВАН, ТРУДНО БУДЕТ ВЫКАРАБКАТЬСЯ»

— Это печень не справлялась?

Цитата — Когда вы большое количество веса теряете, печень может не успевать очищать организм, который обезвоживается.



Так продолжается два или три дня. Я считаю, что очень вовремя подоспел наш врач, Шамиль. Боли, которые начались у Хабиба, Шамиль пресек, вызвал скорую. 3-го марта у Хабиба случился приступ. Но по-моему опыту, вес надо было форсировать еще 25 марта. Если бы в организм сына поступало по пять литров воды, никакого обезвоживания не наступило бы. Я требовал: «Покажите мне весы. Покажите мне сына в полный рост». Врач сказал, что график сорван, и очень трудно будет выкарабкаться. Мне было известно об этом уже за 4−5 дней. Зрители, болельщики, вся страна, верили в него. В этот раз не удалось.

— Как сам Хабиб оценивает шансы Фергюсона? Это наиболее сильный его соперник?

— Бой с Фергюсоном сорвался трижды. Дважды по вине Хабиба. Один раз бой был сорван по вине Фергюсона. Такой серии побед не было ни у кого и никогда. У Фергюсона девять побед, у Хабиба — восемь. Не только сами бои не проиграны, у Хабиба даже не было ни одного раунда проигранного. Это два самых лучших бойца в UFC в легком весе. Но случилось то, что случилось. Сейчас он прошел обследование в Германии. Обнадеживает то, что у Хабиба в сентябре готовится бой. По поводу боя с Фергюсоном, если честно, врач сказал очень важную вещь: «Давайте сначала разберемся со здоровьем Хабиба. А потом поговорим о бое». Все ведь знали, что вывело из строя Хабиба. Его подвело отравление. Обычно он на диете. Организм может некоторые продукты отвергать.

«Я ХЛОПАЛ, А ХАБИБ ДЕЛАЛ КУВЫРОК»

— Говорят, что Фергюсон не доволен отменой боя. Высказывался в прессе об этом.

— Фергюсон получил определенную часть гонорара без боя. Тем не менее, да, был не доволен. Хабиб не получил абсолютно ничего. 250 000 долларов, предполагаю, получил Фергюсон. Каждый делает свою работу. Потом, правда, американец опомнился и выразил сожаление, что бой сорвался, пожелал моему сыну здоровья. У него в карьере ведь тоже был случай, когда его легкое наполнилось кровью, он не смог проводить бой. Это все издержки колоссальных нагрузок.

— Вы растили сына бойцом или так получилось само собой?

— Хабиб занимался спортом с тех пор, как начал ходить. В доме, где мы жили, у нас на первом этаже был зал 10 на 6 метров, я стал приводить Хабиба на татами. Считаю, что из 28 лет он 27 лет занимается спортом. Хабиб первые шаги делал на татами. Уже к двум годам он выполнял все упражнения на хлопок. Я хлопал, а сын делал кувырок. Но лично я считал, что самым подающим надежды был не Хабиб, а мой старший сын Магомед, 1986 года рождения. Он ходил на вольную борьбу. В это время я в селе не тренировал, а работал заведующим магазина. Я отвозил его в детский сад утром, а после 4-х забирал на тренировку. Дети выросли у меня в зале. Но у старшего сына в 18 лет была очень серьезная травма шейного позвоночника. Очень рад, что он не остался инвалидом. Он выполнял сальто назад без страховки, очень сильно травмировался. Со спортом пришлось завязать. Но у него все хорошо, он владеет четырьмя иностранными языками. По состоянию здоровья и отдельным моментам таланта он был лучше, чем Хабиб. Травма помешала. Но не всем же быть чемпионами.

— Вы могли предположить, что Хабиба ждет оглушительный успех в будущем?

— Мой сын видел сны, когда был маленьким. Он рассказывал их мне. Говорит: «Папа, мне снился сон сегодня: я бью, соперник падает и зал взрывается аплодисментами. Он видел себя в будущем. Хабиб у нас изначально занимался три года вольной борьбой, потом ходил на дзюдо, у него очень неплохо получалось. Я хотел, чтобы он остался в этом виде спорта, если честно. Потом стал ходить на боевое самбо. К 16−17 годам окончательно остался в боевых искусствах. Первые успехи начались в 17 лет по «рукопашке» и в боевом самбо. В 19 лет стал чемпионом России. Далее началась беспроигрышная серия. И в 24 года он собрал многие титулы. Думаю, сны вещие. Мы еще увидим сына победителем.