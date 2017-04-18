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18 апреля 2017, 9:14 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Бой Сент-Пьер — Биспинг может состоятся осенью

Экс-чемпион UFC в полусредней весовой категории Джордж Сент-Пьер пока не может назвать дату боя с чемпионом в средней весовой категории Майклом Биспингом, поскольку не прошел все необходимые процедуры по программе тестирования на допинг USADA и UFC.

В этом году USADA увеличило срок обязательного тестирования новых бойцов до шести месяцев, поэтому Джордж все еще ждет окончания этого срока. Джордж уверен, что Майкл не откажется от поединка с ним осенью ради защиты пояса летом. «Думаю, что он лжет. Я знаю, что он хочет со мной драться, как и я с ним. Этот бой даст ему больше денег, чем любой другой. Сейчас даты боя нет, поскольку требуется пройти все процедуры USADA по программе допинг-тестирования. До подписания контракта нужно пройти это, и решить другие вопросы. Скоро должна стать ясна дата боя. Полагаю, что бой будет после лета, — цитирует Сент-Пьера foxsports.com. — Не имеет значения его преимущество в росте и весе. Единственное отличие это создает — он громче упадет на пол».
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