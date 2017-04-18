Бой Сент-Пьер — Биспинг может состоятся осенью
Экс-чемпион UFC в полусредней весовой категории Джордж Сент-Пьер пока не может назвать дату боя с чемпионом в средней весовой категории Майклом Биспингом, поскольку не прошел все необходимые процедуры по программе тестирования на допинг USADA и UFC.
В этом году USADA увеличило срок обязательного тестирования новых бойцов до шести месяцев, поэтому Джордж все еще ждет окончания этого срока. Джордж уверен, что Майкл не откажется от поединка с ним осенью ради защиты пояса летом. «Думаю, что он лжет. Я знаю, что он хочет со мной драться, как и я с ним. Этот бой даст ему больше денег, чем любой другой. Сейчас даты боя нет, поскольку требуется пройти все процедуры USADA по программе
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