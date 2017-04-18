В этом году USADA увеличило срок обязательного тестирования новых бойцов до шести месяцев, поэтому Джордж все еще ждет окончания этого срока. Джордж уверен, что Майкл не откажется от поединка с ним осенью ради защиты пояса летом. «Думаю, что он лжет. Я знаю, что он хочет со мной драться, как и я с ним. Этот бой даст ему больше денег, чем любой другой. Сейчас даты боя нет, поскольку требуется пройти все процедуры USADA по программе допинг-тестирования. До подписания контракта нужно пройти это, и решить другие вопросы. Скоро должна стать ясна дата боя. Полагаю, что бой будет после лета, — цитирует Сент-Пьера foxsports.com. — Не имеет значения его преимущество в росте и весе. Единственное отличие это создает — он громче упадет на пол».