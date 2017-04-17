Чемпионат Азии и международный турнир по таэквондо пройдут в Атырау

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По словам руководителя управления физической культуры и спорта Атырауской области Азамата Бекета, в общей сложности в спортивных мероприятиях будут участвовать 800 спортсменов из 30 стран.

— Инициатором данного события является федерация таэквондо Атырауской области. Мы в свою очередь поддержали эту идею, так как подобные мероприятия оказывают благотворное влияние на молодежь, дают ей импульс к развитию, — говорит А. Бекет.

Чемпионат Азии по таэквондо WTF среди юниоров пройдет с 19 по 21 апреля. Международный турнир «Kazakhastan Open G1» — с 22 по 24 апреля, чьи участники будут бороться за мировые рейтинговые очки, чтобы попасть на Олимпиаду.

Соревнования такого уровня по данному олимпийскому виду спорта в Атырау проводятся впервые. Место проведения обоих турниров — ФОК «Атырау».