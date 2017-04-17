Федерации ушу Беларуси и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании
17 апреля, Семнан /БЕЛТА — ИРНА/. Главы федераций ушу Беларуси и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании.
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Меморандум подписан во время международного чемпионата по ушу среди женщин, который стартовал в субботу, 15 апреля, в иранской провинции Семнан.
Согласно меморандуму, Беларусь будет использовать опыт Ирана в проведении учебных курсов, совместных лагерей и участии в международных соревнованиях.
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