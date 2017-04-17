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17 апреля 2017, 11:29 | Летние: Единоборства | БЕЛТА

Федерации ушу Беларуси и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании

17 апреля, Семнан /БЕЛТА — ИРНА/. Главы федераций ушу Беларуси и Ирана подписали меморандум о взаимопонимании.

Меморандум подписан во время международного чемпионата по <span class=error>ушу</span> среди женщин который стартовал в субботу 15 апреля в иранской провинции <span class=error>Семнан</span>. Увеличить
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Меморандум подписан во время международного чемпионата по ушу среди женщин, который стартовал в субботу, 15 апреля, в иранской провинции Семнан.

Согласно меморандуму, Беларусь будет использовать опыт Ирана в проведении учебных курсов, совместных лагерей и участии в международных соревнованиях.

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