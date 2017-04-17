Емельяненко может стать соинвестором турнира Bellator в России
Прославленный российский спортсмен ведет переговоры с американским промоушеном об организации бойцовского мероприятия в Москве.
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Знаменитый американский промоушен Bellator работает над организацией своего турнира в России. В начале 2017 года глава компании Скотт Кокер заявлял «Известиям», что ему интересна такая идея и он с удовольствием воплотил бы ее в жизнь. По признанию прославленного российского бойца, президента союза ММА России Федора Емельяненко, на сегодняшний день возможность организации турнира в нашей стране достаточно велика. Источник «Известий» сообщил, что прославленный российский боец может стать соинвестором турнира.
Переговоры со Скоттом Кокером по поводу организации российского турнира идут «в позитивном ключе», сообщил «Известиям»
— Мы действительно ведем переговоры по поводу проведения турнира Bellator в России, — признался «Известиям» Федор. — Надеюсь, всё пройдет хорошо, и российский зритель вживую увидит лучших представителей мира смешанных единоборств, которых объединил один из крупнейших промоушенов.
В организации соревнований под эгидой Bellator в России заинтересовано в первую очередь руководство американской организации.
— Они пытаются догнать и обогнать UFC, а для этого компания хочет выйти на новый для себя рынок, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — В промоушене выступает большое количество российских бойцов во главе со знаменитым Федором Емельяненко. Всем известно, как «Последний Император» популярен в России — на его бои собираются полные залы. Если Bellator выйдет на нашего зрителя раньше, чем UFC, для промоушена это будет большим достижением. Известно, что Дана Уайт (президент UFC. — «Известия») также вел переговоры об организации турнира своей организации в нашей стране, но пока что никакой конкретики у них нет.
По имеющейся информации, Федор Емельяненко может выступить в качестве соинвестора российского турнира.
— Ради его проведения в нашей стране спортсмен готов выделить необходимую сумму из личных средств, — продолжил собеседник «Известий». — Вероятность проведения этого соревнования в ближайшее время станет намного выше, если Емельяненко победит Мэтта Митриона в своем дебютном поединке в Bellator.
Сам «Последний Император» не стал комментировать финансовое участие в организации мероприятия, однако в
— Bellator нацелен на завоевание новых рынков, в том числе и российского, — заявили «Известиям» в организации. — Проведение турнира в России входит в наши планы, но пока по этому поводу нет никакой конкретики. Как только мы подпишем
Федор Емельяненко — один из самых именитых бойцов ММА за всю историю этого вида спорта. Долгие годы «Последний Император» доминировал в боях без правил, сохраняя титул лучшего тяжеловеса мира, — победить его не удавалось никому с 2000 по 2010 год. За это время
Bellator — американская промоутерская организация, специализирующаяся на проведении боев без правил. Компания была основана в 2008 году Бьерном Рэбни, а в 2014 году ее возглавил Скотт Кокер. Промоушен считается вторым в мире по составу бойцов после знаменитого UFC.
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