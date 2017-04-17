Емельяненко может стать соинвестором турнира Bellator в России

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Знаменитый американский промоушен Bellator работает над организацией своего турнира в России. В начале 2017 года глава компании Скотт Кокер заявлял «Известиям», что ему интересна такая идея и он с удовольствием воплотил бы ее в жизнь. По признанию прославленного российского бойца, президента союза ММА России Федора Емельяненко, на сегодняшний день возможность организации турнира в нашей стране достаточно велика. Источник «Известий» сообщил, что прославленный российский боец может стать соинвестором турнира.

Переговоры со Скоттом Кокером по поводу организации российского турнира идут «в позитивном ключе», сообщил «Известиям» Емельяненко-старший.

— Мы действительно ведем переговоры по поводу проведения турнира Bellator в России, — признался «Известиям» Федор. — Надеюсь, всё пройдет хорошо, и российский зритель вживую увидит лучших представителей мира смешанных единоборств, которых объединил один из крупнейших промоушенов.

В организации соревнований под эгидой Bellator в России заинтересовано в первую очередь руководство американской организации.

— Они пытаются догнать и обогнать UFC, а для этого компания хочет выйти на новый для себя рынок, — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией. — В промоушене выступает большое количество российских бойцов во главе со знаменитым Федором Емельяненко. Всем известно, как «Последний Император» популярен в России — на его бои собираются полные залы. Если Bellator выйдет на нашего зрителя раньше, чем UFC, для промоушена это будет большим достижением. Известно, что Дана Уайт (президент UFC. — «Известия») также вел переговоры об организации турнира своей организации в нашей стране, но пока что никакой конкретики у них нет.

По имеющейся информации, Федор Емельяненко может выступить в качестве соинвестора российского турнира.

— Ради его проведения в нашей стране спортсмен готов выделить необходимую сумму из личных средств, — продолжил собеседник «Известий». — Вероятность проведения этого соревнования в ближайшее время станет намного выше, если Емельяненко победит Мэтта Митриона в своем дебютном поединке в Bellator.

Сам «Последний Император» не стал комментировать финансовое участие в организации мероприятия, однако в пресс-службе промоушена «Известиям» сообщили, что проведение российского турнира уже запланировано.

— Bellator нацелен на завоевание новых рынков, в том числе и российского, — заявили «Известиям» в организации. — Проведение турнира в России входит в наши планы, но пока по этому поводу нет никакой конкретики. Как только мы подпишем какие-либо официальные соглашения, обязательно сообщим об этом нашим болельщикам.

Федор Емельяненко — один из самых именитых бойцов ММА за всю историю этого вида спорта. Долгие годы «Последний Император» доминировал в боях без правил, сохраняя титул лучшего тяжеловеса мира, — победить его не удавалось никому с 2000 по 2010 год. За это время Емельяненко-старшим были повержены такие легендарные бойцы, как Сэмми Шилт, Антонио Родриго Ногейра, Марк Коулман, Мирко Филиппович и Андрей Орловский. Всего на счету чемпиона 41 бой в ММА, в 36 из которых он одержал победу. С 2012 года прославленный спортсмен занимает пост президента союза ММА России.

Bellator — американская промоутерская организация, специализирующаяся на проведении боев без правил. Компания была основана в 2008 году Бьерном Рэбни, а в 2014 году ее возглавил Скотт Кокер. Промоушен считается вторым в мире по составу бойцов после знаменитого UFC.