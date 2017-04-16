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16 апреля 2017, 14:38 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Деметриус потребовал от руководства UFC повышения своего гонорара за бой

Чемпион UFC Деметриус Джонсон в наилегчайшей категории признался, что хочет большой гонорар за следующую защиту титула, которая станет 11-ой в карьере «Мышонка».

«Я уже сказал Дане Уайту, что мне нужен семизначный гонорар. Мне нужен миллион за бой», — произнес Деметриус после досрочной победы над Вилсоном Райсом.

Позже на пресс-конференции Деметриус объяснил, почему заслуживает такой гонорар.

«Я всегда откровенен. Я лоялен компании и никогда ее не критикую. Я не поливаю грязью своих соперников, никогда не проваливаю взвешивание. Я никогда не принимал допинг, не бил жену дома, не разбивал машины в ДТП, не принимал кокаин. Я ведь не многого прошу. После боев я возвращаюсь домой, играю в видеоигры и меняю подгузники детям», — сказал Деметриус.

Источник: AllBoxing.
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