Деметриус потребовал от руководства UFC повышения своего гонорара за бой

«Я уже сказал Дане Уайту, что мне нужен семизначный гонорар. Мне нужен миллион за бой», — произнес Деметриус после досрочной победы над Вилсоном Райсом.



Позже на пресс-конференции Деметриус объяснил, почему заслуживает такой гонорар.



«Я всегда откровенен. Я лоялен компании и никогда ее не критикую. Я не поливаю грязью своих соперников, никогда не проваливаю взвешивание. Я никогда не принимал допинг, не бил жену дома, не разбивал машины в ДТП, не принимал кокаин. Я ведь не многого прошу. После боев я возвращаюсь домой, играю в видеоигры и меняю подгузники детям», — сказал Деметриус.

Источник: AllBoxing.