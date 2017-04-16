Деметриус потребовал от руководства UFC повышения своего гонорара за бой
Чемпион UFC Деметриус Джонсон в наилегчайшей категории признался, что хочет большой гонорар за следующую защиту титула, которая станет 11-ой в карьере «Мышонка».
«Я уже сказал Дане Уайту, что мне нужен семизначный гонорар. Мне нужен миллион за бой», — произнес Деметриус после досрочной победы над Вилсоном Райсом.
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«Я всегда откровенен. Я лоялен компании и никогда ее не критикую. Я не поливаю грязью своих соперников, никогда не проваливаю взвешивание. Я никогда не принимал допинг, не бил жену дома, не разбивал машины в ДТП, не принимал кокаин. Я ведь не многого прошу. После боев я возвращаюсь домой, играю в видеоигры и меняю подгузники детям», — сказал Деметриус.
Источник: AllBoxing.
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