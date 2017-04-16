Кровавые битвы. Турнир ACB 57 показал высокий уровень российского ММА

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко — о главном, что происходило на турнире ACB 57.

ACB — самая прогрессирующая лига ММА в мире. С этим можно соглашаться, а можно долго спорить. Но факт остается фактом, российский промоушен приближается по уровню к организации Bellator, а к 2018 году и вовсе может обогнать американцев. Абсурд, но российский зритель не смог увидеть поединки на федеральных каналах. Трансляцию можно было посмотреть на канале «Бокс ТВ» или же, например, на сайте «Советского спорта».

Пересказывать все то, что происходило в ГЦКЗ «Россия» смысла нет. Любой желающий может пересмотреть турнир. Остановимся на некоторых моментах, которые запомнились больше всего.

ПРЕТЕНДЕНТ НА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО БОЯ ПО ИТОГАМ ГОДА

Главный поединок бойцовского вечера между чемпионом в легчайшем весе Магомедом Магомедовым и претендентом Петром Яном раскручивать дополнительно не пришлось. Год назад спортсмены встречались в «клетке» и довольно спорным решением победу одержал Магомед. Та схватка была признана многими авторитетными изданиями, в том числе «Советским спортом», лучшей по итогам 2016 года. Было все, кровь, интрига… Выдался потрясный поединок, который обсуждали во всем мире. И это вовсе не преувеличение. Многие фанаты ММА ждали реванш. 15 апреля это случилось. Сверхмотивированный Петр Ян взял свое, победив Магомеда Магомедова в пятираундовом поединке единогласным решением судей. Теперь в лиге ACB новый чемпион.

Как и в первом поединке зрители увидели настоящую «рубку» двух маленьких бойцов, с каждый из которых обладает большим сердцем чемпиона. Неспроста оба спортсмена считаются одними из самых перспективных бойцов планеты. Магомеду всего 25 лет, Петру — 24! Несомненно, UFC уже давно следит за обоими и, возможно, в скором времени они покажут все свое мастерство в лучшей лиге мира. Борьба, работа в стойке, партер — и Ян, и Магомедов владеют всеми приемами, которыми должен уметь пользоваться универсальный солдат. На этот раз сильнее оказался омский спортсмен. Но точка не поставлена. Глава ACB Майрбек Хасиев пообещал устроить трилогию. В следующий раз бойцы могут сразиться на родине Петра Яна — в городе Омске.

САРНАВСКИЙ И БОРЬБА — НЕ ДРУЗЬЯ

Один из лучших бойцов Европы в легком весе Александр Сарнавский вновь провалил бой против борца. Эдуард Вартанян, начиная со второго раунда, швырял ученика Александра Шлеменко из стороны в сторону. Иногда доходило до комичного: Сарнавский уползал от Эдуарда, но безуспешно. Борьба — слабое место не только Сарнавского, но и всех бойцов, которые занимаются в школе «Шторм». Такие же проблемы есть и у экс-чемпиона Bellator в полусреднем весе Андрея Корешкова, у экс-бойца UFC Дмитрия Смолякова и даже самого Александра Шлеменко. Бой Сарнавский — Вартанян получился зрелищным, лица обоих были разбиты. Но в этом «локальном конфликте», как до боя говорил Эдуард, победу одержала борьба. Причем с разгромом. Сарнавскому срочно нужно подтягивать борьбу. Возможно, стоит на некоторое время уехать потренироваться в Дагестан с вольниками, как это сделал Петр Ян в преддверии поединка против Магомеда Магомедова.

Вартанян «задушил» Александра, который в свою очередь не постучал. Он просто уснул. В лучших традициях школы «Шторм» — никогда не сдваваться.

ВАСИЛЕВСКИЙ ПОБЕДИЛ, НО НЕ УБЕДИЛ

Еще один яркий представитель ММА и главный претендент на титул ACB в среднем весе Вячеслав Василевский не убедил в поединке против Ибрагима Чужигаева, хоть и победил досрочно во втором раунде удушающим приемом.

Первый раунд Вячеслав вообще проиграл бойцу, который заменил заболевшего Альберта Дураева за неделю до поединка. Если бы Ибрагим не попался на удушающий, неизвестно как бы закончился бой. Василевский всегда славился своей яркой ударной техникой, но в этой схватке ничего не показал.

ОНИ ОБРАТИЛИ НА СЕБЯ ВНИМАНИЕ

В андеркарде турнира бились парни, которые еще мало кому известны, но в будущем, несомненно, выйдут на первые роли.

Очень понравился полутяжеловес Азамат Мурзаканов, который впервые провел бой в России. Раньше он дрался только в США, где и тренируется. Азамат был на грани поражения в бою против Георгия Сакаева. Владикавказец удачно попал рукой в голову и Азамат полетел на настил «клетки». Казалось, что Сакаев добьет фаворита, но Мурзаканов быстро пришел в себя и уже в первом раунде победил досрочно. Ему есть над чем работать, но парень очень перспективен.

24-летний представитель полулегкого веса Александр Педусон удушающим приемом победил Расула Эдиева и тоже заставил обратить на себя внимание.

Украинец Руслан Абильтаров бился как лев против россиянина Расула Албасханова. И несмотря на поражение, впечатление от его поединка хорошее.

ЗДЕСЬ БЬЮТСЯ МУЖИКИ

Подводя итог, хочется вспомнить слова Магомеда Магомедова, который проиграл свой пояс. Он сразу после поединка заявил, что его «не нужно жалеть, он мужчина и принимает поражение, так как проиграл по делу». Никакого трештокинга не было. Зрители были довольны поединками, зал был забит под завязку. Это говорит о том, что организация ACB идет правильным путем, соблюдая свой слоган — «Больше боев, меньше шоу». Ну не показывают такие турниры на федеральных каналах. Ну и что? Интерес к промоушену все равно только растет.