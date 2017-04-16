Рашид Магомедов: В бою против Грина я был скован и не был уверен в победе

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Рашид Магомедов в воскресенье ночью в Канзас-Сити одержал победу раздельным решением судей над представителем США Бобби Грином.

На пресс-конференции после турнира UFC On Fox 24 россиянин заявил, что это был его последний бой по контракту с американской лигой, а также рассказал, что переживал из-за травмы ноги, которую он получил за несколько дней перед боем.

— У вас была травма ноги. Как себя чувствуете?

— Чувствую себя нормально. У меня была травма. Сейчас уже все прошло, ничего не страшно.

— Довольны ли вы своим выступлением?

— Если честно, с самого начала поединка не так все пошло. Бой сложился не так, как хотелось бы. Но я довольствуюсь тем, что есть. Мне подняли руку, хотя соперник был очень непростой.

— Перед тем, как огласили результаты боя, вы думали, что победили?

— Сомневался, что мне дадут победу. Было сомнение. Пока не подняли мою руку, не был уверен.

— Бобби Грин вас чем-нибудь удивил?

— Он не вел себя так нагло, как с другими бойцами в прошлых поединках. Никакого трештокинга с его стороны не было.

— Над чем будете работать перед следующей схваткой?

— После каждого боя надо улучшать бойцовские навыки, совершенствоваться, учиться чему-то новому. Над собой нужно работать всегда. На этот раз мне немного помешали травмы, которые я получил во время тренировочного процесса.

— Если сказать о процентном соотношении, на сколько вы были готовы к бою?

— Могу сказать, что процентов на 40 мог бы выступить лучше. У меня не получилось раскрыться в полной мере. Боялся за старые травмы и был скован.

— Будете брать время на реабилитацию и отдых?

— По контракту с UFC это был мой последний бой. Теперь буду ждать от руководства нового предложения. Думаю, что свой следующий бой проведу осенью. Может быть, это будет октябрь или ноябрь. Посмотрим, предложит ли UFC мне еще контракт.

— А разговоры по контракту велись?

— Пока еще нет. У меня есть менеджер. Мы встретимся и обсудим этот вопрос. Ничего еще неизвестно.

Напомним, Рашид Магомедов победил Бобби Грина раздельным решением судей в рамках турнира ГАС On Fox 24. Эта победа стала для россиянина пятой в шести поединках под эгидой промоушена. Всего за свою карьеру Магомедов одержал 20 побед и потерпел два поражения.

На турнире также выступил российский тяжеловес Александр Волков. Его соперником был американец Рой Нельсон. Бой закончился победой Волкова единогласным решением судей.