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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29444382/
16 апреля 2017, 12:07 | Летние: Единоборства | ТАСС

Боец Волков может провести бой за титул UFC в ближайшем будущем

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российский боец Александр Волков может провести титульный бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в ближайшем будущем. Об этом ТАСС заявил тренер спортсмена Тарас Кияшко.

Титулом в тяжелой весовой категории в настоящее время владеет хорват Стипе Миочич.

«Бой за титул? Все реально сейчас в UFC», — сказал Кияшко.

В ночь на воскресенье 28-летний россиянин победил американца Роя Нельсона единогласным решением судей. Специалист отметил, что Волков выполнил план на бой.

«Почти все удалось, что планировали — отработал, — отметил тренер. — Всегда хочется еще лучше выступить, но в бою все может быть. Это тяжелый вес, где может решить все один удар, и у Нельсона так бывало почти всегда. Но Александр выиграл и показал отличный бой».

Поединок с Нельсоном стал вторым в UFC для Волкова. В первом поединке он по очкам победил американца Тимоти Джонсона. Всего в активе россиянина теперь 29 побед и шесть поражений в ММА.
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