Это вам не кино. Русский Драго разгромил популярного американца

Вместо защиты — «кот в мешке»

Вторую неделю подряд Bellator проводит турниры в Венгрии, задействуя свои немногочисленные активы из Старого Света. В этот раз очередной победный бой в организации провела украинка Елена Овчинникова, а хорошо знакомый российским фанатам экс-чемпион М-1 Даниэль Вайхель провёл не самый простой поединок против бразильца Алекса Тейшейры, но взял верх раздельным решением судей и теперь сразиться с победителем титульного боя между Даниэлем Страусом и Патрисью Фрейре.



В главном бою вечера Даррион Колдуэлл должен был оспорить принадлежащий Эдуарду Дантасу чемпионский титул в легчайшем весе, но выбыл из-за травмы, а вышедший на замену малоизвестный бразилец Леандру Игу не успевал сделать вес. В итоге бой получился нетитульным, но от того не менее интересным, а дебютант Игу преподнёс несколько сюрпризов чемпиону. Дантас привычно установил комфортную для себя дистанцию и пользуясь преимуществом в длине рук и ног ловко держал соперника на джебе и проваливал всего его попытки атаковать в первом раунде.



Второй раунд Дантас вёл по той же схеме на тихой волне и за счёт работы ног уходил от кавалерийских наскоков оппонента, однако в концовке Игу неожиданно перевёл бой в партер, а затем давил в клинче и активно работал коленями. Однако многочисленные лоу-кики Дантаса оставили отметины на левом бедре оппонента. В третьем раунде Дантас проваливался не меньше своего оппонента. Точных и акцентированных ударов было примерно поровну и все их можно было посчитать по пальцам рук. Игу снова попытался забрать концовку раунда тейкдауном, но Дантас ему не дал такой возможности, а потому и получил победу раздельным решением судей в очень близком бою.



Главные бои выходных

Практичные победы Магомедова и Волкова

Рашид Магомедов проводил бой после первого в карьере поражения с крепким афроамериканцем Бобби Грином. Россиянин начал бой в привычной манере контрпанчера и временами неплохо встречал соперника. Грин попытался навязать свой бой в клинче и бомбить коленями, но ответка от Магомедова попала вскользь задела запретную зону. Американец быстро восстановился и продолжил бой. Он отчаянно пытался перевести бой в партер и украсть концовку раунда, но Рашид хоть и не без труда, но устоял на ногах.



В размене с дистанции во втором раунде Грин получил рассечение пол левым глазом в результате удара открытой перчаткой, но рефери не применил санкций Магомедову. Рашид во втором раунде стал активнее подключать ноги и перебивать на дистанцию соперника, поэтому Грин снова полез в ноги. Магомедов тоже получил рассечение от короткого хука соперника, а в концовке уже Магомедов перевёл в партер, но был вынужден защищаться от рычага локтя. Грин активнее пошёл вперёд в третьем раунде, но постоянно натыкался на встречные удары Рашида. В свою очередь американец больше бил ногами. Однако в большинстве разменов точнее был Магомедов, который и получил победу раздельным решением судей.



Бой с Роем Нельсоном стал пока самым серьёзным испытанием в карьере Александра Волкова. 40-летний нокаутёр по-прежнему опасен и является хорошим экзаменатором для претендентов в элиту. Волков начал бой бодро с нескольких хороших попаданий с дистанции, но затем Нельсон предсказуемо сократил дистанцию. Александр заметно улучшил свою защиту от тейкдаунов, но с третей попытки Болшьшой Деревенщине всё же удалось стащить его на настил, но серьёзного урона россиянину он там не нанёс, а в концовке раунда Волков провёл фантастическую серию у сетки и вырвал победу в раунде.



Пока Нельсон не вошёл в свой коронный клинч во втором раунде, Волков несколько раз проверил его густую бороду на прочность и ногой попробовал упругость огромного округлого живота. Нельсон эти атаки спокойно выдержал и продолжил иногда взрываться, не в силах держать высокий темп все три раунда. Иногда могучий оверхенд американца был близок к цели, и Волков был вынужден отступать. Главное было — не ввязываться в драку. А третьем раунде у 40-летнего ветерана уже не удавались попытки ни провести тейкдаун, ни подойти на удобную дистанцию. Волков играючи расстреливал его, как удобную мишень, а на последних секундах позволил себе немного побегать от Нельсона. Всё трое судей всё равно отдали ему каждый из раундов.

Укрощение аллигатора

Открывал основной кард бой бразильского проспекта Ренату Мойкану и одного из самых опытных бойцов UFC Джереми Стефенса, который вышел в октагон в 25-й раз. Бразилец отлично использовал Джеб и удары ногами, держа на дистанции соперника, который безуспешно пытался вкладываться в разовые удары и переводить бой в партер. Но в итоге бой Стефенс заканчивал проигравшим и с разбитым носом.



Бой с Робертом Уиттакером для Роналду Соузы был последним по контракту с UFC, однако бразилец решил его продлить не дожидаясь окончания боя и оказался прав, так как теперь он вряд ли смог бы поднять себе цену. Австралийский земляк Уиттакера, киногерой Данди в своё время показал, как расправляться с крокодилами, а прозвище Соузы Жакаре — переводится как раз как аллигатор. Уиттакер пытался использовать своё преимущество в скорости и избегать попадания в крокодильи челюсти. Казалось Жакаре в какой-то момент удалось стащить соперника в партер, то жертва выскользнула, а затем Уитакер ещё и потряс оппонента в стойке. Бразилец не успевал за атаками оппонента и во втором раунде. Уиттакер срубил его в самом начале, пошёл добивать, но не остался надолго в гарде бразильца, так как это могло закончиться плачевно. Уитакер продолжил разбивать оппонента в стойке, срубил мощным хай-киком, а затем жёстко добил на земле.



Роуз Намаюнас и Мишель Уотерсон должны были выяснить, кто станет следующей претенденткой на пояс в наилегчайшем весе, пока чемпионка Йоанна Енджейчик готовится защищать титул против Джессики Андраде. Уотерсон после непродолжительного размена исполнила отличный бросок с выходом на удушение, но упустила инициативу и отдала инициативу Намаюнас.

Та попробовала работать локтями сверху, но Уотерсон через попытку болевого сумела вернуть бой в стойку. Уже в начале второго раунда Намаюнас срубила свою соперницу тяжелейшим хай-киком, а потом, не давая прийти в себя, принялась обрабатывать на земле. Град ударов Мишель выдержала, а вот проход за спину и удушение заставили её сдаться.

Избил и заломал

По своим спортивным достижениям Деметриус Джонсон сейчас вправе считаться лучшим бойцом вне зависимости от веса, а по популярности, признанию и гонорарам ему далеко не только до Конора Макгрегора, но и до любого другого чемпиона. Подбирать соперников Могучему Мышонку труднее с каждым годом. В этот раз им стал бразилец Вилсон Рейс, который не выглядел как достойный оппонент. Рейс смотрелся гостем из более тяжёлой весовой категории, но использовать свои габариты против быстрого как ртуть чемпиона не сумел ни в стойке, ни при попытках перевести бой в партер.



Серьёзный недостаток бразильца ещё и в том, что он безударный, а потому не мог рассчитывать и на лаки-панч. Джонсон сохранял лёгкость передвижений и периодически тревожил претендента короткими ударами. В концовке второго раунда Джонсон потряс бразильца коленом в корпус и едва не добил на земле. Весь третий раунд Рейс сотрясал руками воздух, в то время как Джонсон читал каждое его действие. В концовке раунда чемпион перевёл бой в партер, вошёл в боковой контроль и сначала хорошенько побил Рейса, а затем вышел на хрестоматийный рычаг локтя, которым и завершил бой досрочно.

Что ждёт Джонсона дальше пока сказать сложно. На горизонте не видно хоть кого-то, кто мог бы отнять у него титул. а проводить супербой с чемпионом легчайшего веса нет смысла, потому что Могучий Мышонок и в своём-то дивизионе один из самых маленьких. Можно ещё дать и третий шанс вечному второму номеру наилегчайшего веса Джозефу Бенавидесу, который уже много лет помогает Джонсону зачищать оппозицию и как никто достоин третьего боя с ним.