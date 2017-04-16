Макгрегора могут оштрафовать за фото на чужом автомобиле

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В прошлые выходные Макгрегор проводил время на Большом Национальном фестивале в Ливерпуле и в какой-то момент встал на крышу автомобиля, чтобы сфотографироваться для своего инстаграма.