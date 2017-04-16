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16 апреля 2017, 11:15 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Макгрегора могут оштрафовать за фото на чужом автомобиле

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор может быть оштрафован за снимок, где он стоит на крыше автомобиля Rolls-Royce, cообщает Bloodyelbow.

Макгрегора могут оштрафовать за фото на чужом автомобиле - Фото Увеличить
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В прошлые выходные Макгрегор проводил время на Большом Национальном фестивале в Ливерпуле и в какой-то момент встал на крышу автомобиля, чтобы сфотографироваться для своего инстаграма.

Как сообщает издание The Liverpool Echo, компания Platinum Executive Travel (PET) расследует случай, чтобы решить, обращаться ли в суд по этому вопросу. Platinum Executive Travel — компания, которая сдает напрокат автомобили премиум-класса. Ориентировочная стоимость Rolls-Royce — 240 000 фунтов стерлингов, и сейчас PET оценивает причиненный машине ущерб.
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