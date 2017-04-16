Макгрегора могут оштрафовать за фото на чужом автомобиле
Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор может быть оштрафован за снимок, где он стоит на крыше автомобиля
Rolls-Royce, cообщает Bloodyelbow.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В прошлые выходные Макгрегор проводил время на Большом Национальном фестивале в Ливерпуле и в
Как сообщает издание The Liverpool Echo, компания Platinum Executive Travel (PET) расследует случай, чтобы решить, обращаться ли в суд по этому вопросу. Platinum Executive Travel — компания, которая сдает напрокат автомобили
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter