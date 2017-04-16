Как россияне «зарубились» с американцами на турнире UFC и одержали победы

Представители России проводили поединки против американцев и добились тяжелых побед по очкам.

«Советский спорт» рассказывает, как это случилось.

«Большая деревенщина» недоволен результатом

Александр Волков по прозвищу «Драго» проводил свой второй бой в UFC. Несмотря на то, что он становился чемпионом в Bellator и M-1, в США он мало кому знаком и не считается топовым спортсменом. Президент UFC Дана Уайт дал шанс россиянину сразиться с известнейшим американским спортсменом Роем Нельсоном по прозвищу «Большая деревенщина». Несмотря на то, что Рою уже 40 лет и его лучшие годы позади, он по-прежнему крепкий боец. До боя с Волковым Нельсон во втором раунде нокаутировал бразильца Антонио Силву. Его бои всегда интересные. Пивной живот не мешает американцу рубиться на равных с топовыми и перспективными бойцами UFC.

Волков ждал этого шанса давно и им в полной мере воспользовался. Однако, во время боя было несколько моментов, когда казалось, что Саша может быть нокаутирован. Встреча проходила на равных при встречных точных ударах. Бой мог закончиться в любой момент. Но и Волков, и Нельсон, мужественно держали удар.

В итоге, по решению судей победу одержал россиянин. Это для него уже вторая победа в UFC (до этого он победил американца Тимоти Джонсона раздельным решением).

Рой Нельсон остался недоволен результатом, он посчитал, что поединок остался за ним.

Что дальше для Волкова?

После этой победа Александр поднимется в рейтинге на несколько позиций. Вполне вероятно, он закрепится в топ-10 тяжеловесов промоушена. А вот с кем состоится его следующий поединок — гадать и гадать. Может быть, это будет Стефан Штруве, а может быть, и Марк Хант. Хотелось бы, чтобы бой состоялся со вторым, так как в рейтинге он находится на седьмой строчке. Победив его, Волков приблизится к лидирующим бойцам дивизиона.

Американец симулянт

Бывший чемпион M-1 Рашид Магомедов давно закрепился в UFC и потерпел в лиге лишь одно поражение в шести поединках. Однако, он не входит даже в топ-15 легковесов организации. Дело в том, что Магомедов редко заканчивает бои досрочно. Он ведет поединки тактически и, благодаря, своей выучке, часто побеждает соперника в «клетке» именно за счет умений правильно выстроить план на бой.

Его соперником стал американец Бобби Грин, который еще недавно дрался с топами Эдсоном Барбозой и Дастином Порье (обоим проиграл).

Бой против Магомедова никак не поднял бы его в рейтингах, но все равно побеждать ему нужно было. Но он этого сделать не смог и его судьба в UFC теперь находится в руках президента. За три поражение кряду в сильнейшей лиге мира принято увольнять.

Бой получился очень напряженным. Рашид Магомедов владел небольшим преимуществом, что вылилось в симуляцию со стороны американца. Он то и дело жаловался судье на неспортивное поведение россиянина. В одном моменте он получил по животу, а симулировал, как будто удар прилетел в пах. Во втором моменте ему показалось, что Рашид нанес удар пальцем в глаз, но на повторе четко видно, что никаких пальцев не было. Магомедов нанес сильный удар перчаткой и у Грина открылось рассечение.

В итоге, судьи разделились. Раздельным решением победу одержал Магомедов.

Что дальше для Магомедова?

В рейтинге легковесов UFC, где на первой строчке находится Хабиб Нурмагомедов, а чемпионом является Конор Макгрегор, сумасшедшая конкуренция. После победы Магомедов может максимум подняться в топ-15. Следующий бой он может провести против Франциско Триналдо, Жилберта Мелендеса или Эвана Дунхама.

Чем еще запомнился турнир UFC On Fox 24?

Чемпион наилегчайшей весовой категории Деметриус Джонсон успешно провел десятую защиту своего титула. В поединке против Уилсона Рейса, он одержал победу сабмишеном в третьем раунде.

Бой горячих девушек Роуз Намаюнас и Мишель Уотерсон завершился победой первой сабмишеном во втором раунде.

Роберт Уитакер техническим нокаутом во втором раунде победил Роналдо Соузу.

Бонусы турнира

Бой вечера: Луис Смолка против Тима Эллиота (победа Эллиота единогласным решением)

Выступление вечера: Роберт Уиттакер (победил Роналдо Соузу нокаутом)

Выступление вечера: Демитриус Джонсон (победил Уилсона Рейса сабмишном);.

Все бойцы, получившие бонусы, получили по 50 000 долларов к своему гонорару.