Российский боец Волков победил американца Нельсона на турнире UFC

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28-летний россиянин победил единогласным решением судей. Нельсон известен своим нокаутирующим ударом и экстравагантным имиджем. До этого боя на счету американца было 22 победы (14 — нокаутом) и 13 поражений.

Бой с Нельсоном стал вторым в UFC для Волкова. В первом поединке он по очкам победил американца Тимоти Джонсона.

Всего в активе россиянина теперь 29 побед и шесть поражений.