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16 апреля 2017, 7:40 | Летние: Единоборства | ТАСС

Российский боец Волков победил американца Нельсона на турнире UFC

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Бывший чемпион Bellator россиянин Александр Волков одержал победу над известным 40-летним бойцом из США Роем Нельсоном в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Канзас-Сити (штат Миссури).

Бой с Нельсоном стал вторым в UFC для 28-летнего россиянина в первом поединке он по очкам выиграл у американца Тимоти Джонсона. Увеличить
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28-летний россиянин победил единогласным решением судей. Нельсон известен своим нокаутирующим ударом и экстравагантным имиджем. До этого боя на счету американца было 22 победы (14 — нокаутом) и 13 поражений.

Бой с Нельсоном стал вторым в UFC для Волкова. В первом поединке он по очкам победил американца Тимоти Джонсона.

Всего в активе россиянина теперь 29 побед и шесть поражений.
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