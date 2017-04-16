UFC: Джонсон в 10-й раз защитил титул, Магомедов и Волков одержали победы
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Канзас-Сити состоялся турнир UFC on FOX 24, главным событием которого стал титульный поединок в наилегчайшем весе между американцем Деметриусом Джонсоном и бразильцем Вилсоном Рейсом.
Победу благодаря рычагу локтя в третьем раунде одержал Джонсон, который записал на свой счёт 10-ю защиту титула кряду.
В рамках предварительных боёв свои очередные поединки одержали россияне Рашид Магомедов и Александр Волков.
Результаты турнира:
Деметриус Джонсон (26−2−1, UFC 14−1−1) — Вилсон Рейс (22−7, UFC 6−3) — победа Джонсона рычагом локтя.
Роуз Намаюнас (6−3, UFC 4−2) — Мишель Уотерсон (14−5, UFC 2−1) победа Намаюнас удушением
Роналду Соуза (24−5, UFC 7−2) — Роберт Уиттакер (18−4, UFC 9−2) — победа Уиттакера техническим нокаутом во втором раунде (добивание).
Джереми Стефенс (25−14, UFC 12−13) — Ренату Мойкану (11−0−1, UFC 3−0) — победа Мойкану раздельным решением судей.
Патрик Уильямс (8−5, UFC 1−2) — Том Дюкесной (15−1, UFC 1−0) — победа Дюкесноя техническим нокаутом во втором раунде (локти).
Александр Волков (28−6, UFC 2−0) — Рой Нельсон (22−14, UFC 9−10) — победа Волкова единогласным решением судей.
Бобби Грин (23−8, UFC 4−3) — Рашид Магомедов (20−2, UFC 5−1) — победа Магомедова раздельным решением судей.
Тим Эллиот (14−7−1, UFC 2−6) — Луис Смолка (12−3, UFC 6−3) — победа Эллиота единогласным решением судей.
Алджамейн Стерлинг (13−2, UFC 5−2) — Аугусто Мендес (6−2, UFC 1−2) — победа Стерлинга единогласным решением судей.
Девин Кларк (8−1, UFC 2−1) — Джейк Колье (10−4 UFC 2−3) — победа Кларка единогласным решением судей.
Энтони Смит (26−12, UFC 3−2) — Эндрю Санчес (9−3, UFC 2−1) — победа Смита нокаутом в третьем раунде (добивание).
Зак Каммингс (21−5, UFC 6−2) — Натан Кой (15−7, UFC 1−2) — победа Каммингса удушающим приёмом (гильотина) в первом раунде.
Эшли
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