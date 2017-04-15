Bellator 177: Дантас победил Хиго и остался чемпионом в легчайшем весе
В Будапеште завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 177.
В главном бою вечера чемпион организации в легчайшем весе Эдуардо Дантас отстоял титул в бою с Леандро Хиго.
Bellator 177. Результаты:
Эдуардо Дантас победил Леандро Хиго раздельным решением судей (30−27, 28−29, 30−27)
Дэниел Вейчел победил Джона Тейшейру раздельным решением судей (29−28, 29−28, 28−29)
Лена Овчинникова победил Хелен Харпер техническим нокаутом во втором раунде
Адам Борич победил Энтони Тейлора удушающим приёмом в первом раунде.
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