К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

15 апреля в Москве пройдет вечер смешанных единоборств ACB 57. В одном из главных поединков вечера против Эдуарда Вартаняна выйдет прославленный российский боец Александр Сарнавский, имеющий опыт выступления в легендарных промоушенах M-1, Fight Nights и Bellator.

За несколько дней до турнира 28-летний спортсмен побывал в редакции газеты «Известия» и в эксклюзивном интервью рассказал о своем пути в смешанных единоборствах и профессиональных целях, а также вспомнил самого тяжелого соперника в карьере.

— Как вы пришли в смешанные единоборства?

— Я жил в селе в Казахстане, где не было ни одной секции и заниматься было абсолютно нечем. В 1998 году с родителями переехал в Омск, и уже через две недели отец отдал меня в секцию кикбоксинга. Я показывал хорошие результаты — выиграл чемпионат города, затем чемпионат области. Затем увидел по телевизору программу «Поединок» про единоборства, в частности про панкратион. Этот вид спорта мне очень понравился, и я стал им заниматься под руководством Владимира Анатольевича Зборовского. В 2006 году к нам в зал пришел Александр Шлеменко, уже выступавший профессионально. Я и Андрей Корешков начали тренироваться вместе с ним.

— И вы решили перейти в профессионалы?

— Нет. Более того, на тот момент я даже не думал об этом. Я не хотел выступать профессионально и никогда не думал, что это может стать делом моей жизни. Но Александр поверил в меня и убедил, что все получится. Могу сказать так — я стал бойцом благодаря Шлеменко.

— Сколько времени вам понадобилось, чтобы понять, что ММА — это не просто временное увлечение?

— Хватило одного боя. Я понял, что это — то, чем я буду заниматься всю жизнь. Но скажу честно, дебютный поединок, несмотря на победу, выдался для меня очень сложным.

— Помните размер первого гонорара?

— Точную сумму не помню, примерно 20 тыс. рублей. На тот момент для меня это были огромные деньги. Я потратил их все на одежду.

— Вы провели 20 боев без поражений и перешли в американский промоушен Bellator. Однако в дебютном поединке впервые в карьере проиграли. Что пошло не так в том бою?

— Я не смог справиться психологически — на меня оказывалось огромное давление, возлагались большие надежды, я был непобежденным бойцом, от которого все ждали только триумфа… Соперник был мне по силам, я мог и должен был его проходить, но это был «не мой вечер» и в итоге я уступил.

— Спустя некоторое время вам все же удалось попасть в финал гран-при Bellator…

— Свой первый бой в дебютном Гран-при я проиграл, а перед стартовым поединком во втором — сломал руку. В итоге только с третьего раза я начал выигрывать и добрался до финала, где, к сожалению, упустил чемпионский титул.

— В вашем активе — 40 боев на профессиональном ринге. Кто был для вас самым сложным соперником?

— Уилл Брукс. С ним я встречался в финале Гран-при Bellator. Тот поединок стал для меня безумно тяжелым. Но вообще, хочу отметить, что не бывает слабых соперников — ко всем боям я готовился очень серьезно.

— В последнее время у бойцов всё чаще возникают проблемы со сгонкой веса. Как с этим обстоят дела у вас?

— У меня нет особых проблем с этим. Перед боем мне необходимо сбросить не больше 6−7 кг. Но, признаюсь честно, последние 1,5 кг всегда даются очень тяжело. Как люди сбрасывают 15−20 кг, я даже не могу представить.

— Кого в своей категории в ACB вы считаете главным соперником?

— Эдуард Вартанян. Сейчас мой главный соперник — это он. У него большой опыт, он сражался за титул этой организации. Вообще сейчас в весовой категории до 70 кг — самая серьезная конкуренция.

— Какие цели вы ставите перед собой?

— Моя единственная цель — стать чемпионом организации. Я выступал во многих промоушенах, но нигде не получалось завоевать титул. И мне всё же хочется дойти то логического финала и стать лучшим.