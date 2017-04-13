Холлауэй: Полулегкий дивизион хорошо чувствует себя и без Макгрегора

О преимуществе Алдо в длине рук:

«Мне говорят: “Ты выше ростом, но у него преимущество в длине рук”. Это не новость. Всю мою карьеру соперники были с этим преимуществом. Даже у низких бойцов по-обезьяньи длинные руки. Так всегда было. Я 17 раз справлялся с этим преимуществом соперников, и скоро будет восемнадцатое решение».

О влиянии на дивизион ухода Конора Макгрегора:

«Дивизион в порядке. Есть Алдо, есть я, есть куча молодых талантов. Люди продолжают спрашивать о Коноре. Почему вы спрашиваете о нем, когда он даже не говорит о UFC, его интересует бокс. Так что пусть боксерский мир его обсуждает. У него к тому же ребенок сейчас родится, оставьте его в покое. А дивизион будет в порядке. “Корейский зомби” вернулся, намечается поединок Фрэнки Эдгара с Яиром Родригесом. Много веселого будет».

О том, почему он подарил Жозе Алдо футбольный мяч:

«Я пришел сюда [на пресс-конференцию] с футбольным мячом, потому что наш старик [Алдо] сказал, что после ММА хочет заняться футболом. Гавайцы любят дарить подарки, и этот подарок для него. Он завершит карьеру. Конец уже рядом».