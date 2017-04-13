Холлауэй: Полулегкий дивизион хорошо чувствует себя и без Макгрегора
Временный чемпион UFC в полулегкой весовой категории Макс Холлауэ на
пресс-конференции в Бразилии поделился мнением о сопернике, чемпионе Жозе Алдо и посоветовал не задавать вопросов о Коноре Макгрегоре.
О преимуществе Алдо в длине рук:
«Мне говорят: “Ты выше ростом, но у него преимущество в длине рук”. Это не новость. Всю мою карьеру соперники были с этим преимуществом. Даже у низких бойцов
О влиянии на дивизион ухода Конора Макгрегора:
«Дивизион в порядке. Есть Алдо, есть я, есть куча молодых талантов. Люди продолжают спрашивать о Коноре. Почему вы спрашиваете о нем, когда он даже не говорит о UFC, его интересует бокс. Так что пусть боксерский мир его обсуждает. У него к тому же ребенок сейчас родится, оставьте его в покое. А дивизион будет в порядке. “Корейский зомби” вернулся, намечается поединок Фрэнки Эдгара с Яиром Родригесом. Много веселого будет».
О том, почему он подарил Жозе Алдо футбольный мяч:
«Я пришел сюда [на пресс-конференцию] с футбольным мячом, потому что наш старик [Алдо] сказал, что после ММА хочет заняться футболом. Гавайцы любят дарить подарки, и этот подарок для него. Он завершит карьеру. Конец уже рядом».
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