Куат Хамитов: Я буду биться на Марсе. Это не проблема

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21 апреля во Владивостоке титулованный казахстанский боец ММА Куат «Найман» Хамитов проведет долгожданный бой за титул чемпиона Fight Nights Global в легком весе.

На международном турнире FIGHT NIGHTS GLOBAL 63, который состоится 21 апреля в концертно-спортивном комплексе «Фетисов Арена», казахстанец в главном бою вечера за титул чемпиона организации в легком весе (70,3 кг) встретится с действующим чемпионом, представителем Приморья Магомедсайгидом Алибековым.

«Стать первым чемпионом FIGHT NIGHTS GLOBAL это хорошо, это история. Миллионы людей увидят это событие. И вы знаете, я уже трижды был чемпионом мира. Я был в таких больших боях и знаю, что нужно сделать для победы. И еще я знаю, что в этот день, 21 апреля, каждая семья в моей стране, у каждого казаха глаза будут смотреть на экраны, а их сердца будут в молитве! И каждый из них будет ждать от меня победы. Это и есть самая лучшая мотивация! Для меня радость моего народа лучше любых поясов», — рассказал о своей мотивации Найман.

Также Хамитов в интервью newsvl.ru сообщил, что не испытывает никаких неудобств в связи с тем, что титульный поединок пройдет на территории его соперника во Владивостоке.

«Любой, кто следит за моей карьерой, знает, что большинство своих боев я провел на чужой земле. Я бился в Лондоне, Японии, Китае, Индии и каждый раз я доказывал — чужая территория не проблема для меня. В какой бы точке мира не был Найман, он всегда чувствует себя местным. Возможно, мой соперник думает, что, проводя бой во Владивостоке, он будет иметь преимущество. Но… он ошибается. Если Fight Nights Global поставят клетку на Марсе, я буду биться и на Марсе. Поверьте, для меня это не проблема!».

Напомним, своей первый бой под эгидой Fight Nights Global Куат Хамитов провел 16 декабря прошлого года. В том бою наш земляк одержал победу над чемпионом мира по ММА Гаджи Рабадановым. Добавим, что Хамитов заключил с FN Global эксклюзивный контракт, дающий ему право защищать свои чемпионские пояса по версии ведущей китайской промоутерской организации WBK.

В свою очередь соперник казахстанца мотивирован не меньше. «Изначально я готовился на Ахмеда Алиева, но он, к сожалению, получил травму — это спорт, и травмы в профессиональном спорте неизбежны. Ахмеду пожелаю скорейшего восстановления! Заменит Ахмеда в этом бою Куат Хамитов, про него могу сказать, что он хороший, опытный соперник. Наблюдал за ним в бою против Гаджи Рабаданова на турнире Fight Nights Global. Что касается стилей, ведения боя и ответа на вопрос “кто сильнее”, конечно, предпочтение отдаю Ахмеду, но каждый силен по-своему и к каждому необходим разный подход. Куат известен в Казахстане, но никак не в России. Я не думаю, что он мотивирован так, как мотивирован я. К поясу я шел очень долго, и пояс — это моя мечта, с которой я не собираюсь расставаться», — рассказал newsvl.ru Магомедсайгид Алибеков.

Между тем следующий основной претендент на поединок с чемпионом FN GLOBAL в легком весе Ахмед «Мясник» Алиев поделился своими ожиданиями от титульного поединка между Магомедсайгидом Алибековым и Куатом Хамитовым.

«Интрига в этом бою, несомненно, присутствует. Путь к этому титулу у каждого свой. Имеет место случай или стечение обстоятельств. Уверен, бой Алибекова с Хамитовым будет зрелищным, — отметил Алиев. — Результат боя сложно предсказать. Желаю Магомедсайгиду и Куату пройти это испытание без травм. С нетерпением жду имя победителя, чтобы начать полноценную подготовку к чемпионскому бою и подойти к нему в своей лучшей форме. Своим возвращением в клетку постараюсь порадовать своих болельщиков и продемонстрировать яркий, зрелищный бой!».

Добавим, кроме титульного боя Алибеков — Хамитов, вечер украсит всеми ожидаемый реванш между известным российским бойцом Владимиром Минеевым и бразильцем Майкелем Фалькао. Кроме этих боев в этот вечер состоятся еще семь поединков.