Холли Холм всё-таки сразится на турнире UFC в Сингапуре

Соперницей Холм в предстоящем бою будет Бети Коррея (10−2−1 MMA, 4−2- 1 UFC), сообщает MMAFighting.



Ранее сообщалось, что Холм отказалась провести бой на UFC Fight Night 111 против дебютантки UFC Джи Йон Ким из Южной Кореи.



Последний свой поединок Холм провела в феврале этого года против Жермейн де Рандами, от которой потерпела поражение единогласным решением судей.