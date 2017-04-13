Холли Холм всё-таки сразится на турнире UFC в Сингапуре
Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм (10−3 MMA, 3−3 UFC) вернётся в восьмиугольник на турнире UFC Fight Night 111, который состоится 17 июня в Сингапуре.
Соперницей Холм в предстоящем бою будет Бети Коррея (10−2−1 MMA, 4−2- 1 UFC), сообщает MMAFighting.
Ранее сообщалось, что Холм отказалась провести бой на UFC Fight Night 111 против дебютантки UFC Джи Йон Ким из Южной Кореи.
Последний свой поединок Холм провела в феврале этого года против Жермейн де Рандами, от которой потерпела поражение единогласным решением судей.
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