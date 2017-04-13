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13 апреля 2017, 13:58 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Холли Холм всё-таки сразится на турнире UFC в Сингапуре

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Холли Холм (10−3 MMA, 3−3 UFC) вернётся в восьмиугольник на турнире UFC Fight Night 111, который состоится 17 июня в Сингапуре.

Соперницей Холм в предстоящем бою будет Бети Коррея (10−2−1 MMA, 4−2- 1 UFC), сообщает MMAFighting.

Ранее сообщалось, что Холм отказалась провести бой на UFC Fight Night 111 против дебютантки UFC Джи Йон Ким из Южной Кореи.

Последний свой поединок Холм провела в феврале этого года против Жермейн де Рандами, от которой потерпела поражение единогласным решением судей.
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