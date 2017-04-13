Колесник: Критики Ронды Роузи просто пиарятся на ее имени

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Украинская спортсменка начала карьеру в ММА чуть больше года назад, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде на турнире в Китае, а на прошлой неделе Елена Колесник также быстро — на 25 секунде — выиграла техническим нокаутом у чемпионки России по панкратиону Татьяны Портновой.

— Ваш бой с россиянкой Портновой закончился слишком быстро…

— Действительно, мне пишут, что я больше времени и сил потратила на подготовку, чем длился сам бой. Дай бог, чтобы все последующие бои заканчивались так быстро и успешно. Надеюсь, это станет моим стилем. Мне хочется завершить поединок побыстрее, и не оставлять решение на волю судей. Так же и в любительской карьере была задача решать все вопросы как можно быстрее.

— Вы не так давно сменили тренера и команду. Как решились?

— С 2016 года я не состояла ни в какой команде, со мной связался мой нынешний тренер Тарас Кияшко и предложил сотрудничать с ними — переехать в Москву, тренироваться в команде «Стрела» и выступать за них. Я прилетела летом, постояла в спарринге, нам все понравилось и мы решили сотрудничать дальше. После моего четвертого боя в Китае в октябре я уже жила и тренировалась в Москве. Сейчас мой тренер в Америке с Сашей Волковым, который меня тоже поддерживал на протяжении всей подготовки. Рада, что так сложилось. В жизни вообще ни о чем не жалею, считаю, что все к лучшему.

— Как проходит тренировочный процесс?

— Я тренируюсь два раза в день шесть раз в неделю — и борьбу, и ударную технику тренируем гармонично. Мой тренер по борьбе Дмитрий Селивахин имеет черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Развиваюсь разносторонне, чтобы в клетке быть готовой ко всему.

— Какие ближайшие планы?

— Я прошла полный лагерь подготовки, мне надо будет отдохнуть. Планирую съездить домой в Одессу, отдохнуть и побыть с близкими. Потом вернусь и буду готовиться к следующему бою в Германии. Он будет в конце мая с француженкой. Это хорошая соперница, видела ее поединки.

— А глобальные цели?

— Главная наша цель — проводить яркие поединки, а затем — попасть в промоушн, где сейчас выступает Саша Волков, в UFC. Думаю, это цель каждого бойца — UFC это самая популярная в мире организация.

РОНДА ВПРАВЕ РЕШАТЬ, ЧТО ЕЙ ПО ДУШЕ.

— Вы были спарринг-партнером Ронды Роузи…

— Я до сих пор поддерживаю отношения с ее тренером, передаю ей приветы. Мы были и остаемся с Рондой в хороших отношениях. Мне понравилось жить в Америке, понравилось, как там все устроено. В будущем, надеюсь, попадем туда вместе с моей командой.

— Чем запомнилась Ронда и работа с ней?

— У каждого из нас есть маски. Образ дерзкой девушки — это для публики. В жизни она очень милая, просто общается. С ней есть о чем поговорить. У нее хороший тренер, несмотря на то, что ее преследовали поражения, она не сдается, тренируется. Будет ли она дальше выступать, сказать не могу. Конечно, желаю ей удачи — надеюсь, что она восстановилась после прошедшего поединка, который сложился не очень удачно.

— Вас больше не звали с ней поспарринговать?

— Меня зовут до сих пор вернуться в Америке.

— А вы?

— Я нахожусь в промоушне «Стрела», который мне очень нравится, и не хочу никуда уходить. Cвязываю свое будущее со своей командой.

— Вы работали с Рондой в стойке?

— Конечно, поскольку у меня база «ударника».

— Ее в последнее время многие критикуют именно за этот компонент.

— Пусть критики один раз попробуют зайти в клетку, а потом начинают говорить. Чаще всего те, кто критикует, даже не связаны со спортом, а пытаются за счет раскрученного имени засветить и себя. Смешанные единоборства — это и бои, и шоу. Поэтому любой считает нужным открыть рот и кинуть камень в сторону бойца, его техники или подготовки. Но прежде, чем это сделать, придите в зал на тренировку и попробуйте выступить хотя бы на любительских турнирах.

— Ронда может вернуть свой титул?

— Она должна заниматься тем, что приносит ей удовольствие. Ронда сделала огромное дело для нас, женщин-бойцов, за что мы ей безумно благодарны. Она подняла вид женских смешанных единоборств на новый уровень и привлекла к нему максимальное внимание. А что она решит делать дальше — это ее личное дело. В любом случае желаю ей удачи!

— Была еще Джина Карано, которая тоже была явлением в смешанных единоборствах.

— Джина была больше медийным лицом. Она была одна из первых, но больший вклад, на мой взгляд, внесла Ронда — своими яркими и досрочными победами. Джина показала, что кроме единоборств существует и мир кинематографа, можно и после спорта проявлять себя в разных областях. В России также постепенно набирают популярность женские поединки, хотелось бы, чтобы было больше женских боев в различных промоушнах. Пока что мне сложно оценить уровень женского ММА в России, так как я провела здесь всего один бой. Дальше будет видно.

САЙБОРГ, ЕМЕЛЬЯНЕНКО И НУРМАГОМЕДОВ.

— На днях Анастасия Янькова провела свой пятый бой в ММА. Смотрели?

— Нет, я не слежу за ее карьерой, этот боец мне просто не интересен.

— А за кем следите?

— Мне интересна Крис Сайборг, я ее поклонница. Она нравится мне своей бескомпромиссностью. В ней нет жалости, она трудоголик. Несмотря на все преграды, она продолжает двигаться дальше. Также мне интересны все девушки из UFC в весах 61,5 и 66 кг. Так как с кем-то из них я в дальнейшем планирую встретиться.

— Для вас какая категория предпочтительнее?

— Скажу, когда подпишу контракт с UFC. Пока в этом промоушне две официальные категории — 51 и 61 кг. И категория 66 кг только появилась. С моим ростом 175 см не сделать 51, поэтому и рассматриваю две оставшиеся.

— В ММА сейчас из-за сгонки веса несколько боев сорвались. Хабиб Нурмагомедов попал в больницу, как и соперник Федора Емельяненко — Мэтт Митрион, который тоже решал вопросы по здоровью.

— Наша работа связана с угрозой для здоровья, все же мы не в офисе работаем, а занимаемся смешанными единоборствами. Организм может отреагировать на сгонку или набор веса по-разному, мы не властны над этим. Мне было безумно жаль Хабиба, так как мы все ждали этого поединка. Надеюсь, что Нурмагомедов уже восстановился. Что касается Митриона, все бывает, это спорт. Жалко, что мы не увидели бой, но главное — это здоровье. К тому же, бой с Федором уже назначен на новую дату. Жду оба поединка. Федор Емельяненко вообще один из моих кумиров, слежу за ним с тех пор, как только начала тренироваться. Мне нравится то, какой он скромный и сильный.

— Как вам идея боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейуэзером?

— Если этот бой состоится, обязательно буду его смотреть. Не думаю, что в будущем после них это кому-то удастся повторить. Хотя с другой стороны, никто не думал, что Конор в состоянии выиграть два пояса в двух дивизионах.

— Продолжаете следить за боксом?