Колесник: Критики Ронды Роузи просто пиарятся на ее имени
Напарница Ронды Роузи, бывший боксер Елена Колесник рассказала «СЭ» об опыте совместных тренировок со звездой UFC и своих планах в смешанных единоборствах.
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Украинская спортсменка начала карьеру в ММА чуть больше года назад, одержав победу техническим нокаутом в первом раунде на турнире в Китае, а на прошлой неделе Елена Колесник также быстро — на 25 секунде — выиграла техническим нокаутом у чемпионки России по панкратиону Татьяны Портновой.
— Ваш бой с россиянкой Портновой закончился слишком быстро…
— Действительно, мне пишут, что я больше времени и сил потратила на подготовку, чем длился сам бой. Дай бог, чтобы все последующие бои заканчивались так быстро и успешно. Надеюсь, это станет моим стилем. Мне хочется завершить поединок побыстрее, и не оставлять решение на волю судей. Так же и в любительской карьере была задача решать все вопросы как можно быстрее.
— Вы не так давно сменили тренера и команду. Как решились?
— С 2016 года я не состояла ни в какой команде, со мной связался мой нынешний тренер Тарас Кияшко и предложил сотрудничать с ними — переехать в Москву, тренироваться в команде «Стрела» и выступать за них. Я прилетела летом, постояла в спарринге, нам все понравилось и мы решили сотрудничать дальше. После моего четвертого боя в Китае в октябре я уже жила и тренировалась в Москве. Сейчас мой тренер в Америке с Сашей Волковым, который меня тоже поддерживал на протяжении всей подготовки. Рада, что так сложилось. В жизни вообще ни о чем не жалею, считаю, что все к лучшему.
— Как проходит тренировочный процесс?
— Я тренируюсь два раза в день шесть раз в неделю — и борьбу, и ударную технику тренируем гармонично. Мой тренер по борьбе Дмитрий Селивахин имеет черный пояс по бразильскому
— Какие ближайшие планы?
— Я прошла полный лагерь подготовки, мне надо будет отдохнуть. Планирую съездить домой в Одессу, отдохнуть и побыть с близкими. Потом вернусь и буду готовиться к следующему бою в Германии. Он будет в конце мая с француженкой. Это хорошая соперница, видела ее поединки.
— А глобальные цели?
— Главная наша цель — проводить яркие поединки, а затем — попасть в промоушн, где сейчас выступает Саша Волков, в UFC. Думаю, это цель каждого бойца — UFC это самая популярная в мире организация.
РОНДА ВПРАВЕ РЕШАТЬ, ЧТО ЕЙ ПО ДУШЕ.
— Вы были
— Я до сих пор поддерживаю отношения с ее тренером, передаю ей приветы. Мы были и остаемся с Рондой в хороших отношениях. Мне понравилось жить в Америке, понравилось, как там все устроено. В будущем, надеюсь, попадем туда вместе с моей командой.
— Чем запомнилась Ронда и работа с ней?
— У каждого из нас есть маски. Образ дерзкой девушки — это для публики. В жизни она очень милая, просто общается. С ней есть о чем поговорить. У нее хороший тренер, несмотря на то, что ее преследовали поражения, она не сдается, тренируется. Будет ли она дальше выступать, сказать не могу. Конечно, желаю ей удачи — надеюсь, что она восстановилась после прошедшего поединка, который сложился не очень удачно.
— Вас больше не звали с ней поспарринговать?
— Меня зовут до сих пор вернуться в Америке.
— А вы?
— Я нахожусь в промоушне «Стрела», который мне очень нравится, и не хочу никуда уходить. Cвязываю свое будущее со своей командой.
— Вы работали с Рондой в стойке?
— Конечно, поскольку у меня база «ударника».
— Ее в последнее время многие критикуют именно за этот компонент.
— Пусть критики один раз попробуют зайти в клетку, а потом начинают говорить. Чаще всего те, кто критикует, даже не связаны со спортом, а пытаются за счет раскрученного имени засветить и себя. Смешанные единоборства — это и бои, и шоу. Поэтому любой считает нужным открыть рот и кинуть камень в сторону бойца, его техники или подготовки. Но прежде, чем это сделать, придите в зал на тренировку и попробуйте выступить хотя бы на любительских турнирах.
— Ронда может вернуть свой титул?
— Она должна заниматься тем, что приносит ей удовольствие. Ронда сделала огромное дело для нас,
— Была еще Джина Карано, которая тоже была явлением в смешанных единоборствах.
— Джина была больше медийным лицом. Она была одна из первых, но больший вклад, на мой взгляд, внесла Ронда — своими яркими и досрочными победами. Джина показала, что кроме единоборств существует и мир кинематографа, можно и после спорта проявлять себя в разных областях. В России также постепенно набирают популярность женские поединки, хотелось бы, чтобы было больше женских боев в различных промоушнах. Пока что мне сложно оценить уровень женского ММА в России, так как я провела здесь всего один бой. Дальше будет видно.
САЙБОРГ, ЕМЕЛЬЯНЕНКО И НУРМАГОМЕДОВ.
— На днях Анастасия Янькова провела свой пятый бой в ММА. Смотрели?
— Нет, я не слежу за ее карьерой, этот боец мне просто не интересен.
— А за кем следите?
— Мне интересна Крис Сайборг, я ее поклонница. Она нравится мне своей бескомпромиссностью. В ней нет жалости, она трудоголик. Несмотря на все преграды, она продолжает двигаться дальше. Также мне интересны все девушки из UFC в весах 61,5 и 66 кг. Так как с
— Для вас какая категория предпочтительнее?
— Скажу, когда подпишу контракт с UFC. Пока в этом промоушне две официальные категории — 51 и 61 кг. И категория 66 кг только появилась. С моим ростом 175 см не сделать 51, поэтому и рассматриваю две оставшиеся.
— В ММА сейчас
— Наша работа связана с угрозой для здоровья, все же мы не в офисе работаем, а занимаемся смешанными единоборствами. Организм может отреагировать на сгонку или набор веса
— Как вам идея боя между Конором Макгрегором и Флойдом Мейуэзером?
— Если этот бой состоится, обязательно буду его смотреть. Не думаю, что в будущем после них это
— Продолжаете следить за боксом?
— Конечно, я же сама боксер в прошлом. Смотрела на днях бои Ломаченко, Гвоздика и Усика. Прогресс Ломаченко связан с упорным трудом. Он тренировался на высшем уровне еще с любительского уровня, все, что он делает, доводит до конца. Когда ты много трудишься, результаты не заставят ждать. Из других боксеров мне интересен Мэнни Пакьяо, так как он левша, как и я. Cлежу за чемпионатами мира по
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