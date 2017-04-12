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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29409266/
12 апреля 2017, 21:55 | Летние: Единоборства | «Газета.Ру»

Боец UFC Фергюсон бросил вызов Диасу

Боец UFC в легком весе Тони Фергюсон вызвал Нэйта Диаса на поединок.

«По ситуации с Нурмагомедовым могу сказать, что мы пытались устроить поединок до наступления Рамадана. Но Хабиб не хочет драться. У него слишком много проблем с животом.

Я не хочу постоянно оглядываться назад, мне нужно идти вперед, и мы выясняем, кто может стать моим следующим соперником.

Я бы хотел провести бой с Нэйтом Диасом. Все соперники, кроме него, сейчас заняты. Потому он может стать моим оппонентом. Нэйт, если ты не захочешь биться, то уходи. Переключись на что-то другое, ведь мы в этом спорте, чтобы драться, — цитирует Фергюсона Mmafighting.

4 марта Хабиб Нурмагомедов должен был встретиться с американцем, но из-за плохого самочувствия россиянина по причине сгонки веса бой был отменен.
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