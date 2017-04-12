Боец UFC Фергюсон бросил вызов Диасу

«По ситуации с Нурмагомедовым могу сказать, что мы пытались устроить поединок до наступления Рамадана. Но Хабиб не хочет драться. У него слишком много проблем с животом.

Я не хочу постоянно оглядываться назад, мне нужно идти вперед, и мы выясняем, кто может стать моим следующим соперником.

Я бы хотел провести бой с Нэйтом Диасом. Все соперники, кроме него, сейчас заняты. Потому он может стать моим оппонентом. Нэйт, если ты не захочешь биться, то уходи. Переключись на что-то другое, ведь мы в этом спорте, чтобы драться, — цитирует Фергюсона Mmafighting.