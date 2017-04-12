Рукопашный бой в Верховной Раде назвали национальным видом спорта

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 229 из 349 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил на заседании парламента, что «за годы независимости Украины стали возрождаться и развиваться виды спорта, которые выросли из украинских традиций, среди которых есть и восстановленные виды, основанные на вековых народных традициях — боевой гопак, спас, рукопашный бой, асгарда и др.».

Он отметил, что целью законопроекта является необходимость определения на законодательном уровне понятия национальных видов спорта. По его убеждению, это позволит развивать такие виды спорта.

Законопроектом предусмотрено, что в случае отсутствия соответствующей международной спортивной федерации статус национальной спортивной федерации, способствующей развитию национальных видов спорта, предоставляется по решению центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере физической культуры и спорта.

После принятия законопроекта в первом чтении председатель Верховной Рады Андрей Парубий сказал: «Я сам занимался много лет гопаком, боевым гопаком. И я уверен, что сегодня мы дали новое дыхание для того, чтобы мы смогли вывести на новый уровень национальные виды спорта».