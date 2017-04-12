Сильва: Бой с Ником Диасом имеет смысл
Бразильский боец смешанных единоборств Андерсон Сильва не заинтересован предложениями Люка Рокхолда и Витора Белфорта выйти на замену Келвину Гастелуму.
«Я победил в последнем поединке, и мне нет смысла драться с ними, поскольку они оба проиграли в последнем поединке. Эти бои ничего мне не дадут. Я готов сразиться с любым, кого мне предложат в UFC, но пусть это будет боец после победы, который сможет добавить
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