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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29400009/
12 апреля 2017, 11:00 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Сильва: Бой с Ником Диасом имеет смысл

Бразильский боец смешанных единоборств Андерсон Сильва не заинтересован предложениями Люка Рокхолда и Витора Белфорта выйти на замену Келвину Гастелуму.

«Я победил в последнем поединке, и мне нет смысла драться с ними, поскольку они оба проиграли в последнем поединке. Эти бои ничего мне не дадут. Я готов сразиться с любым, кого мне предложат в UFC, но пусть это будет боец после победы, который сможет добавить что-то для моей карьеры. Иначе смысла нет, — цитирует Андерсона Сильву mmajunkie.com. — [Бой с Ником Диасом] тоже вариант. Я уважаю его, он отличный боец. В таком поединке есть смысл. Результат первого нашего боя отменили. Посмотрим, всякое может произойти.
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