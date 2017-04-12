Сильва: Бой с Ником Диасом имеет смысл

«Я победил в последнем поединке, и мне нет смысла драться с ними, поскольку они оба проиграли в последнем поединке. Эти бои ничего мне не дадут. Я готов сразиться с любым, кого мне предложат в UFC, но пусть это будет боец после победы, который сможет добавить что-то для моей карьеры. Иначе смысла нет, — цитирует Андерсона Сильву mmajunkie.com. — [Бой с Ником Диасом] тоже вариант. Я уважаю его, он отличный боец. В таком поединке есть смысл. Результат первого нашего боя отменили. Посмотрим, всякое может произойти.