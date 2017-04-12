В случае срыва боя с Мейвезером, Макгрегор готов выйти против Тайрона Вудли

«То, чего я жду в этом году, это бой против Мейвезера к концу лета, или что-то в этом роде. Но если вдруг по каким-то причинам Мейвезер не захочет этого, то мы сразу же вернемся в октагон до конца лета, для защиты пояса в легком весе.

Одна вещь, о которой вы должны знать о Коноре, — и это может показаться вам странным, — его мотивация совсем не деньги. Когда дело доходит до борьбы, он серьезен. Прямо сейчас, несмотря на его сумасшедшие расходы, он все равно не сможет потратить все свои деньги до пенсии. Не деньги заставляют его подниматься по утрам, а дух соревнования. Он сталкивается с тем, кого он действительно считает угрозой"

Кавана также добавил, что Хабиб Нурмагомедов действительно «напортачил» с легким весом, когда он выбыл до боя за титул, с Тони Фергюсоном на UFC 209, оставив дивизион без чистого претендента № 1, который смог бы поднять шумиху и возбудить МакГрегора. Но если что, всегда есть пояс в 170-ти фунтах, удерживаемый Тайроном Вудли.

«Я бы хотел, чтобы он подрался с нынешним чемпионом Тайроном Вудли, — сказал Кавана, — он просто еще один борец с неплохим “правым”, и бойца как-раз такого типа, Конор смог бы победить нокаутом. Поэтому я не вижу в этом никаких препятствии», — поделился мнением Кавана на портале TheMacLife.

Источник: TheMacLife.