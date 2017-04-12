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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29399079/
12 апреля 2017, 10:04 | Летние: Единоборства | PROСПОРТ - Казахстан

Фергюсон: Нэйт Диас, выходи на бой или завершай карьеру

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон настойчиво предлагает Нэйту Диасу провести бой в июле.

«Мы пытались организовать бой с Хабибом Нурмагомедовым до Рамадана, но у Хабиба много проблем со здоровьем. Я готов встретиться в бою с Нэйтом Диазом в Калифорнии. Я намного лучше работаю руками. В нашем спорте важна слава, а не деньги. Конечно, свою долю тоже нужно забирать, — сказал Тони в разговоре с Las Vegas Review-Journal.— Черт возьми, Нэйт, если ты не хочешь сражаться, то уходи из ММА, завершай карьеру. Займись чем-то другим. Мы ведь здесь в индустрии боев. Остальные бойцы заняты. Нэйт мог бы стать следующим соперником.
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