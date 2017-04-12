Фергюсон: Нэйт Диас, выходи на бой или завершай карьеру
Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон настойчиво предлагает Нэйту Диасу провести бой в июле.
«Мы пытались организовать бой с Хабибом Нурмагомедовым до Рамадана, но у Хабиба много проблем со здоровьем. Я готов встретиться в бою с Нэйтом Диазом в Калифорнии. Я намного лучше работаю руками. В нашем спорте важна слава, а не деньги. Конечно, свою долю тоже нужно забирать, — сказал Тони в разговоре с Las Vegas
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