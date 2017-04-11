Энтони Джонсон: Вернусь на ринг ради боя с Джоном Джонсоном

«Ничего личного. Я хочу заняться чем-то другим, и не ходить каждый день в зал, где нужно бить и бороться с каким-нибудь парнем. Я слишком долго занимаюсь спортом. С восьми лет. Пора заняться чем-то другим. Не скажу, что моя новая работа будет лучше, но она будет другой. Я хотел узнать, что могу сделать в бою с [Джоном Джонсом]. Уверен, что и он хотел узнать, что способен сделать в бою со мной. Вы так сильно рекламировали наш бой, что назвали меня тем бойцом, которому суждено победить Джона. Наверно стоит сказать, что мне жаль фанатов, которые хотели увидеть поединок, но так и не увидели. Каждый день люди говорили о бое Джонса со мной. Если я однажды захочу вернуться в ММА, то, возможно, нам можно будет провести поединок в тяжелом весе, — приводит слова Джонсона Allboxing.