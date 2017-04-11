По-прежнему лишь двое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает пятое место в легком весе, а Магомед Бибулатов находится на восьмой строчке в наилегчайшем дивизионе.

Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого — получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься в течение двух лет — выбываешь из рейтинга.

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА

Апрель.

Тяжелый вес

1. Стипе Миочич (США, 16 побед, 2 поражения)

2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 21−6−1)

3. Алистар Оверим (Голландия, 42−15)

4. Кейн Веласкес (США, 14−2)

5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18−4)

6. Джош Барнетт (США, 35−8)

7. Марк Хант (Новая Зеландия, 12−10−1)

8. Деррек Льюис (США, 18−4)

9. Бен Ротвелл (США, 36−10)

10. Фрэнсис Нганноу (Франция, 10−1).

…16 (+2). Виталий Минаков (Россия, 19−0).

19. (+1). Александр Волков (Россия, 27−6)

25. (-1). Денис Гольцов (Россия, 19−4)

26. (-1). Иван Штырков (Россия, 9−0)

28. (+1). Федор Емельяненко (Россия, 36−4)

30. (+1). Евгений Ерохин (Россия, 17−5)

32. (+8). Алексей Олейник (Россия, 56−10−1)

35. (+2). Сергей Павлович (Россия, 10−0)

40. (+15). Сергей Харитонов (Россия, 25−7)

45. (0). Шамиль Абдурахимов (Россия, 17−5)

50. (+2). Михаил Мохнаткин (Россия, 9−1−2)

52. (0). Казбек Сайдалиев (Россия, 7−1)

58. (NEW). Мухомад Вахаев (Россия, 5−4−1)

63. (0). Кирилл Сидельников (Россия, 11−4)

64. (+1). Зелимхан Умиев (Россия, 9−1)

69. (+2). Валентин Молдавский (Россия, 5−1)

72. (-3). Салимгерей Расулов (Россия, 15−7).

Полутяжелый вес

1. Даниэль Кормье (США, 19−1)

2. Джонс Джонс (США, 22−1)

3. Фил Дэвис (США, 17−3)

4. Райан Бадер (США, 22−5)

5. Гловер Тейшейра (Бразилия, 26−5)

6. Джими Манува (Великобритания, 17−2)

7. Маурисио Руа (Бразилия, 25−10)

8. Александр Густафссон (Швеция, 17−4)

9. Мохаммед Лаваль (США, 21−6)

10. Лиам Макгири (Великобритания, 11−1).

…16 (0). Рашид Юсупов (Россия, 7−1).

19. (0). Виктор Немков (Россия, 24−6)

25. (+5). Магомед Анкалаев (Россия, 7−0)

26. (0). Гаджимурад Антигулов (Россия, 19−4)

28. (NEW). Артур Астахов (Россия, 15−4)

32. (-1). Шамиль Гамзатов (Россия, 10−0)

36. (+12). Виталий Бигдаш (Россия, 9−0)

40. (+5). Адлан Амагов (Россия, 14−2−1)

48. (-1). Максим Гришин (Россия, 24−7)

62. (0). Азамат Мурзаканов (Россия, 6−0)

63. (NEW). Вагаб Вагабов (Россия, 22−1−1)

81. (-2). Илья Щеглов (Россия, 6−1)

84. (-3). Муслим Махмудов (Россия, 9−3)

89 (NEW). Заурбек Башаев (Россия, 3−2)

91. (-2). Максим Футин (Россия, 6−4).

Средний вес

1. Майкл Биспинг (Великобритания, 30−7)

2. Йоэль Ромеро (Куба, 12−1)

3. Люк Рокхолд (США, 15−3)

4. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 42−6−2)

5. Роналдо Соуза (Бразилия, 24−4)

6. Крис Уайдман (США, 13−3)

7. Роберт Уиттакер (Австралия, 17−4)

8. Келвин Гастелум (США, 14−2)

9. Андерсон Силва (Бразилия, 34−8)

10. Мамед Халидов (Польша, 33−4−2).

…18. (+1). Александр Шлеменко (Россия, 55−9).

23. (-1). Рамазан Эмеев (Россия, 15−3)

31. (0). Анатолий Токов (Россия, 25−3)

52. (+2). Вячеслав Василевский (Россия, 29−5)

56. (+2). Алексей Буторин (Россия, 11−1)

58. (+2). Саламу Абдурахманов (Россия, 8−1)

63. (0). Владимир Минеев (Россия, 8−1)

80. (+2). Муслим Хизриев (Россия, 8−1)

82. (+1). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 8−2)

86. (NEW). Ибрагим Чужигаев (Россия, 9−4)

88. (+3). Артем Фролов (Россия, 8−0)

100. (NEW). Вагаб Вагабов (Россия, 21−1−1).

Полусредний вес

1. Тайрон Вудли (США, 17−3−1)

2. Стивен Томпсон (США, 13−2−1)

3. Демиан Майа (Бразилия, 24−6)

4. Робби Лаулер (США, 27−11)

5. Хорхе Масвидаль (США, 32−11)

6. Дональд Серроне (США, 32−8)

7. Нейт Диас (США, 19−11)

8. Нейл Мэгни (США, 19−5)

9. Карлос Кондит (США, 30−10)

10. Лоренц Ларкин (США, 18−5).

…16 (-2) Андрей Корешков (Россия, 19−2).

48. (-2). Альберт Туменов (Россия, 17−4)

54. (+3). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 13−1)

58. (+25). Мухамед Берхамов (Россия, 11−0)

66. (0). Альберт Дураев (Россия, 9−3)

68. (-3). Александр Яковлев (Россия, 23−8−1)

74. (+1). Беслан Ушуков (Россия, 14−2)

78. (0). Беслан Исаев (Россия, 35−9)

79. (+1). Омари Ахмедов (Россия, 16−4)

81. (+1). Алексей Кунченко (Россия, 16−0)

98. (NEW). Сайгид Изагахмаев (Россия, 8−0)

99. (NEW). Николай Алексахин (Россия, 19−5)

100. (NEW). Али Багов (Россия, 23−10).

Легкий вес

1. Конор Макгрегор (Ирландия, 21−3)

2. Эдди Альварес (США, 28−5)

3. Тони Фергюсон (США, 22−3)

4. Эдсон Барбоса (Бразилия, 19−4)

5. (+1). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 24−0).

6. Майкл Чендлер (США, 16−3)

7. Бенсон Хендерсон (США, 24−7)

8. Майкл Чиса (США, 14−2)

9. Кевин Ли (США, 15−2)

10. Джастин Гэтжи (США, 17−0).

…17. (0). Рустам Хабилов (Россия, 21−3)

26. (-13). Марат Гафуров (Россия, 15−0)

29. (-3). Рашид Магомедов (Россия, 19−2)

35. (-2). Маирбек Тайсумов (Россия, 25−5)

37. (+11). Хусейн Халиев (Россия, 17−1)

39. (-1). Ислам Махачев (Россия, 14−1)

42. (-1). Ахмед Алиев (Россия, 15−4)

46. (-1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 14−1)

66. (-2). Александр Сарнавский (Россия, 35−5)

69. (-1). Эдуард Вартанян (Россия, 15−3)

71. (-2). Магомед Мустафаев (Россия, 13−2)

74. (-1). Мурад Мачаев (Россия, 20−2)

79. (NEW). Ислам Мамедов (Россия, 14−1)

80. (0). Андрей Кошкин (Россия, 16−5)

86. (+1). Абукар Яндиев (Россия, 10−1).

Полулегкий вес

1. Жозе Алдо (Бразилия, 26−2)

2. Макс Холловэй (США, 17−3)

3. Фрэнки Эдгар (США, 21−5−1)

4. Энтони Петтис (США, 19−6)

5. Рикардо Ламас (США, 17−5)

6. Куб Свэнсон (США, 24−7)

7. Джереми Стефенс (США, 25−13)

8. Патрисо Фрейре (Бразилия, 25−4)

9. Даррен Элкинс (США, 22−5)

10. Брайан Ортега (США, 11−0).

…14. (+2). Магомед Идрисов (Россия, 7−0).

33. (-1). Салман Жамалдаев (Россия, 13−1)

46. (+2). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 25−7)

53. (-6). Забит Магомедшарипов (Россия, 12−1)

54. (0). Расул Мирзаев (Россия, 17−1)

69. (-3). Зубайра Тухугов (Россия, 18−4)

95. (+1). Адлан Батаев (Россия, 7−0)

96. (+2). Марат Балаев (Россия, 7−0).

Легчайший вес

1. Коди Гарбрандт (США, 11−0)

2. Доминик Круз (США, 22−2)

3. Ти Джей Диллашоу (США, 14−3)

4. Джимми Ривера (США, 20−1)

5. Эдуардо Дантас (Бразилия, 19−4)

6. Джон Линекер (Бразилия, 29−8)

7. Марлон Мораес (Бразилия, 18−4−1)

8. Даррион Колдвелл (США, 10−1)

9. Юрий Алькантара (Бразилия, 34−7)

10. Джон Додсон (США, 18−8).

…31. (+2). Магомед Магомедов (Россия, 13−1).

37. (+2). Бекбулат Магомедов (Россия, 18−1)

44. (+13). Саид Нурмагомедов (Россия, 10−1)

45. (-3). Тимур Валиев (Россия, 11−2)

46. (+3). Хусейн Асхабов (Россия, 14−0)

47. (+6). Рахман Дудаев (Россия, 20−4)

63. (+6). Петр Ян (Россия, 6−1)

66. (+5). Михаил Малютин (Россия, 34−12)

68. (+6). Павел Витрук (Россия, 14−2)

69. (+4). Олег Борисов (Россия, 18−2−1)

73. (+8). Махарбек Каргинов (Россия, 8−0).

Наилегчайший вес

1. Деметриус Джонсон (США, 25−2−1)

2. Джозеф Бенавидес (США, 25−4)

3. Куеджи Хоригучи (Япония, 18−2)

4. Генри Седжудо (США, 10−2)

5. Рэй Борг (США, 11−2)

6. Джусьер да Силва (Бразилия, 19−5)

7. Уилсон Рейс (Бразилия, 22−6)

8. (+1). Магомед Бибулатов (Россия, 14−0).

9. Брэндон Морено (Мексика, 13−3)

10. Тим Эллиотт (США, 13−7−1).

…16. (0). Али Багаутинов (Россия, 14−5)

23. (-2). Аскар Аскаров (Россия, 8−0)

47. (NEW). Курбан Гаджиев (Россия, 12−1)

60. (-4). Вартан Асатрян (Россия, 12−5)

71. (NEW). Мурад Зейнулабидов (Россия, 16−2)

79. (-2). Расул Альбасханов (Россия, 5−2).

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

1. Деметриус Джонсон (США)

2. Даниэль Кормье (США)

3. Джон Джонс (США)

4. Стипе Миочич (США)

5. Жозе Алдо (Бразилия)

6. Макс Холлоуэй (США)

7. Тайрон Вудли (США)

8. Конор Макгрегор (Ирландия)

9. Майкл Биспинг (Великобритания)

10. Коди Гарбрандт (США)

11. Йоэль Ромеро (Куба)

12. Джозеф Бенавидес США)

13. Фабрисио Вердум (Бразилия)

14. Стивен Томпсон (США)

15. Демиан Майя (Бразилия).

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины

1. Джоанна Еджейчик (Польша)

2. Аманда Нуньес (Бразилия)

3. Кристина Джустино (Бразилия)

4. Валентина Шевченко (Перу)

5. Ракель Пеннингтон (США)

6. Джессика Андраде (Бразилия)

7. Ливия Рената Соуза (Бразилия)

8. Дженнифер Майа (Бразилия)

9. Клаудиа Гаделья (Бразилия)

10. Ронда Роузи (США).