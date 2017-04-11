Сибирские борцы съедутся в Иркутск на первенство по грэпплингу

Первенство Сибирского федерального округа по грэпплингу и грэпплингу-ги пройдёт 15 апреля 2017 года во дворце спорта «Труд» в Иркутске. Как сообщает пресс-служба министерства спорта Приангарья, участие в соревнованиях примут сильнейшие спортсмены из Забайкальского края, Новосибирской, Иркутской, Томской областей и республики Бурятия. В сборную Приангарья войдут спортсмены Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Шелехова. Начало соревнований в 10:00.

Борцы выступят в четырех возрастных группах. Дети 12−13 лет будут состязаться в 12 весовых категориях, юноши и девушки 14−15 лет — в десяти весовых. Юношам и девушкам 16−17 лет также предстоит выступать в десяти весовых категориях. Юниоры 18−19 лет поборются в восьми весовых категориях: 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92 и свыше 92 кг, а юниорки 18−19 лет в шести — 49, 53, 58, 64, 71 и свыше 71 кг.

«Эти соревнования являются отборочными на первенство России, которое запланировано на август. Иркутские спортсмены имеют все шансы попасть на Россию, — рассказал старший тренер федерации спортивной борьбы — грэпплинг Иркутской области Батор Ринчинэ. — На СФО выступят наши лидеры Каролина Меркулова в категории 12−13 лет, Герман Котляров и Анастасия Дудина в 16−17 лет. Все трое являются чемпионами России и мира 2016 года».