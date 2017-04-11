Сибирские борцы съедутся в Иркутск на первенство по грэпплингу
Первенство Сибири по грэпплингу пройдёт в Иркутске.
Первенство Сибирского федерального округа по грэпплингу и
Борцы выступят в четырех возрастных группах. Дети 12−13 лет будут состязаться в 12 весовых категориях, юноши и девушки 14−15 лет — в десяти весовых. Юношам и девушкам 16−17 лет также предстоит выступать в десяти весовых категориях. Юниоры 18−19 лет поборются в восьми весовых категориях: 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92 и свыше 92 кг, а юниорки 18−19 лет в шести — 49, 53, 58, 64, 71 и свыше 71 кг.
«Эти соревнования являются отборочными на первенство России, которое запланировано на август. Иркутские спортсмены имеют все шансы попасть на Россию, — рассказал старший тренер федерации спортивной борьбы — грэпплинг Иркутской области Батор Ринчинэ. — На СФО выступят наши лидеры Каролина Меркулова в категории 12−13 лет, Герман Котляров и Анастасия Дудина в 16−17 лет. Все трое являются чемпионами России и мира 2016 года».
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