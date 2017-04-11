Команда Беларуси завоевала 9 медалей на открытом чемпионате России по спочану

Соревнования по этому набирающему популярность виду японских единоборств в форме контактных поединков на безопасных пневматических мечах прошли 9 апреля в Москве. «Конкуренция была высокой. Участие принимали более 200 спортсменов из регионов России и Беларуси. Уже третий год наша федерация регулярно участвует в чемпионате России. В этот раз Беларусь представили спортсмены из Витебска и Витебской области, Бреста, Могилева и Минска — всего 38 бойцов 1986—2009 годов рождения», — рассказал председатель Белорусской федерации спочана Андрей Калистов.

Хотя этот вид японских единоборств развивается в Беларуси всего четвертый год, спортсмены достигли достойных результатов. В частности, из Москвы они привезли 4 золотые медали (две — Александр Мешков из Витебска, по одной — Роман Корчемкин из Могилева и Кирилл Стрельцов из Минска), три серебряные (Мария Татаринова — Витебск, Роман Корчемкин, Кирилл Стрельцов). Еще две бронзы у витебского спортсмена Валентина Храповицкого, а его юный земляк Александр Мешков завоевал Кубок гранд-чемпиона.

Виолетта Грудская пояснила, что федерации двух стран оказывают друг другу поддержку в Международной ассоциации спорта чанбара. «Благодаря этому и совместным международным мероприятиям с организацией на высоком уровне Беларусь и Россия пользуются авторитетом среди стран в ассоциации. Кстати, свой вклад в призовой фонд соревнований в Москве внесли не только российские партнеры, но и генеральный партнер Белорусской федерации спочана — фабрика игрушек “Полесье”, чей представитель вручил подарки самым маленьким участникам», — отметила Виолетта Грудская.

Спортивная чанбара набирает все большую популярность среди школьников в разных городах Беларуси, включая райцентры. В Витебской области отделения для занятий открыты в Чашниках, Докшицах, Шарковщине и Глубоком. Этот спорт привлекает своей доступностью детей любого возраста и уровня физической подготовки. При абсолютной реальности поединка в нем присутствуют элементы игры, высокие скорости, техника владения мечом.

В 2019 году Беларусь принимает Чемпионат Европы по спочану, а в августе 2017-го в Витебской области запланирован 2-й интерактивный проект «Белорусское лето — 2017», программа которого включает открытый турнир по спочану Belarus Open 2017. Ожидаются команды Беларуси, России, Японии, Италии, Франции, Эстонии, Украины и др.