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11 апреля 2017, 10:31 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Ф. Емельяненко: Бой с Харитоновым? Я не дерусь с соотечественниками

Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко признался, что на него не давит тот факт, что ему предстоит дебютировать в Bellator на одной из крупнейших арен в США — «Мэдисон Сквер Гарден», расположенной в Нью-Йорке.

24 июня на этой арене россиянин сразится с американцем Мэттом Митрионом.

«Я выступал много где. Бился и в Японии на 60-тысячных аренах. Главное, чтобы собрались любители вида спорта и получили удовольствие», — рассказал Емельяненко в интервью американскому журналу Russian Chicago.

Когда российского бойца спросили, не думает ли он о возможном поединке с Сергеем Харитоновым, который также выступает в Bellator, он ответил: «Нет. Я не бьюсь с соотечественниками».
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