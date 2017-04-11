Ф. Емельяненко: Бой с Харитоновым? Я не дерусь с соотечественниками
Известный российский боец ММА Фёдор Емельяненко признался, что на него не давит тот факт, что ему предстоит дебютировать в Bellator на одной из крупнейших арен в США — «Мэдисон Сквер Гарден», расположенной в
Нью-Йорке.
24 июня на этой арене россиянин сразится с американцем Мэттом Митрионом.
«Я выступал много где. Бился и в Японии на 60-тысячных аренах. Главное, чтобы собрались любители вида спорта и получили удовольствие», — рассказал Емельяненко в интервью американскому журналу Russian Chicago.
Когда российского бойца спросили, не думает ли он о возможном поединке с Сергеем Харитоновым, который также выступает в Bellator, он ответил: «Нет. Я не бьюсь с соотечественниками».
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