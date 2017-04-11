Ф. Емельяненко: Бой с Харитоновым? Я не дерусь с соотечественниками

24 июня на этой арене россиянин сразится с американцем Мэттом Митрионом.



«Я выступал много где. Бился и в Японии на 60-тысячных аренах. Главное, чтобы собрались любители вида спорта и получили удовольствие», — рассказал Емельяненко в интервью американскому журналу Russian Chicago.



Когда российского бойца спросили, не думает ли он о возможном поединке с Сергеем Харитоновым, который также выступает в Bellator, он ответил: «Нет. Я не бьюсь с соотечественниками».