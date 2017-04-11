На турнире в США женщина-боец преждевременно завершила раунд, удивив соперницу
На турнире по ММА LFA, состоявшемся 7 апреля в Гринвилле (штат Южная Каролина, США), произошёл курьёзный случай, когда
женщина-боец Кали Катлер после пропущенного удара от соперницы Алексы Коннерс подумала, что услышала гонг, оповещающий об окончании раунда.
Катлер повернулась спиной к своей оппонентке и опустила руки, чем повергла её в некоторое замешательство. Однако несколько секунд спустя Коннерс возобновила атаки, удивив оппонентку.
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