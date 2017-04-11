Кормье: Уход Энтони Джонсона повредит дивизиону
Чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Даниэль Кормье расстроен решением Энтони Джонсона завершить карьеру и заверил прессу после турнира UFC 210, что пока не планирует уходить вслед за Энтони.
«Это печально. Мне кажется, что ему не стоит уходить. Не знаю его личных вопросов, он говорит, что вне боев у него есть проекты. Я знаю Энтони и за пределами октагона и могу сказать, что его можно только поддержать. Его уход повредит полутяжелой весовой категории, потому что фанатам интересно смотреть его бои. Он всегда нокаутирует соперников, — цитирует Кормье mmajunkie.com. — Я обожаю свое дело. Кучу денег уже заработал, обеспечил финансовую безопасность и сделал все, что мог в спорте. Единственное, что не сделал, это не побил Джона Джонса. Все остальное я уже сделал. Мне нет необходимости этим заниматься, но мне нравится. Я никуда не ухожу, пока не ухожу. Я обожаю бои, ММА и UFC».
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