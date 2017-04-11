Кормье: Уход Энтони Джонсона повредит дивизиону

«Это печально. Мне кажется, что ему не стоит уходить. Не знаю его личных вопросов, он говорит, что вне боев у него есть проекты. Я знаю Энтони и за пределами октагона и могу сказать, что его можно только поддержать. Его уход повредит полутяжелой весовой категории, потому что фанатам интересно смотреть его бои. Он всегда нокаутирует соперников, — цитирует Кормье mmajunkie.com. — Я обожаю свое дело. Кучу денег уже заработал, обеспечил финансовую безопасность и сделал все, что мог в спорте. Единственное, что не сделал, это не побил Джона Джонса. Все остальное я уже сделал. Мне нет необходимости этим заниматься, но мне нравится. Я никуда не ухожу, пока не ухожу. Я обожаю бои, ММА и UFC».