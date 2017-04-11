Федор Емельяненко не исключил проведения в России турнира Bellator со своим участием

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В ноябре прошлого года Емельяненко заявил, что подписал контракт с Bellator на несколько поединков. На сегодняшний день последним боем Емельяненко, возобновившего карьеру в 2015 году, был поединок с бразильцем Фабио Мальдонадо в июне 2016 года. Первым поединком в рамках договора с Bellator должен был стать бой с Мэттом Митрионом 18 февраля в США, однако встреча сорвалась из-за болезни почек американца.

Новый бой этих соперников назначен на 24 июня в Нью-Йорке.

«Мы ведем переговоры об этом, есть большая вероятность, — сказал Емельяненко в интервью журналу Russian Chicago, отвечая на вопрос о возможном проведении турнира под эгидой Bellator в России. Он также добавил, что вопрос о его участии в подобном турнире «обсуждается».