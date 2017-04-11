Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29384512/
11 апреля 2017, 7:54 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Федор Емельяненко не исключил проведения в России турнира Bellator со своим участием

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко сообщил о том, что ведутся переговоры по проведению турнира под эгидой Bellator в России, при этом не исключив своего участия в нем.

<em>МОСКВА 11 <span class=error>апр</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr></em> Легендарный российский боец смешанных единоборств (<span class=error>ММА</span>) Федор Емельяненко сообщил о том что ведутся переговоры по проведению турнира под эгидой Bellator в России при этом не исключив своего участия в нем. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В ноябре прошлого года Емельяненко заявил, что подписал контракт с Bellator на несколько поединков. На сегодняшний день последним боем Емельяненко, возобновившего карьеру в 2015 году, был поединок с бразильцем Фабио Мальдонадо в июне 2016 года. Первым поединком в рамках договора с Bellator должен был стать бой с Мэттом Митрионом 18 февраля в США, однако встреча сорвалась из-за болезни почек американца.

Новый бой этих соперников назначен на 24 июня в Нью-Йорке.

«Мы ведем переговоры об этом, есть большая вероятность, — сказал Емельяненко в интервью журналу Russian Chicago, отвечая на вопрос о возможном проведении турнира под эгидой Bellator в России. Он также добавил, что вопрос о его участии в подобном турнире «обсуждается».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Емельяненко заявил, что ведет переговоры о бое в России в рамках Bellator

Емельяненко заявил, что ведет переговоры о бое в России в рамках Bellator

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко заявил, что ведет переговоры о проведении поединка в рамках турнира организации Bellator в России. Об этом российский спортсмен рассказал в интервью американскому журналу Russian Сhicago.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы