Федор Емельяненко не исключил проведения в России турнира Bellator со своим участием
МОСКВА, 11 апр —
Р-Спорт. Легендарный российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко сообщил о том, что ведутся переговоры по проведению турнира под эгидой Bellator в России, при этом не исключив своего участия в нем.
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В ноябре прошлого года Емельяненко заявил, что подписал контракт с Bellator на несколько поединков. На сегодняшний день последним боем Емельяненко, возобновившего карьеру в 2015 году, был поединок с бразильцем Фабио Мальдонадо в июне 2016 года. Первым поединком в рамках договора с Bellator должен был стать бой с Мэттом Митрионом 18 февраля в США, однако встреча сорвалась
Новый бой этих соперников назначен на 24 июня в
«Мы ведем переговоры об этом, есть большая вероятность, — сказал Емельяненко в интервью журналу Russian Chicago, отвечая на вопрос о возможном проведении турнира под эгидой Bellator в России. Он также добавил, что вопрос о его участии в подобном турнире «обсуждается».
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