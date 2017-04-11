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11 апреля 2017, 1:44 | Летние: Единоборства | ТАСС

Емельяненко заявил, что ведет переговоры о бое в России в рамках Bellator

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко заявил, что ведет переговоры о проведении поединка в рамках турнира организации Bellator в России. Об этом российский спортсмен рассказал в интервью американскому журналу Russian Сhicago.

По словам Федора Емельяненко есть большая вероятность что турнир организации Bellator может пройти в России Увеличить
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Свой дебютный поединок в Bellator Емельяненко проведет 24 июня против американца Мэтта Митриона, который состоится в Нью-Йорке.

Емельяненко должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка американец отказался от участия из-за камней в почках.

«Мы ведем переговоры об этом (о проведении турнира Bellator в России). Есть большая вероятность, что Bellator прилетит в Россию», — сказал Емельяненко.

Россиянин отметил, что вопрос о его участии в турнире Bellator в России также находится на стадии обсуждения.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, 5 поражений.
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