Емельяненко заявил, что ведет переговоры о бое в России в рамках Bellator
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко заявил, что ведет переговоры о проведении поединка в рамках турнира организации Bellator в России. Об этом российский спортсмен рассказал в интервью американскому журналу Russian Сhicago.
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Свой дебютный поединок в Bellator Емельяненко проведет 24 июня против американца Мэтта Митриона, который состоится в
Емельяненко должен был провести бой против Митриона 18 февраля на турнире Bellator 172, однако за несколько часов до начала поединка американец отказался от участия
«Мы ведем переговоры об этом (о проведении турнира Bellator в России). Есть большая вероятность, что Bellator прилетит в Россию», — сказал Емельяненко.
Россиянин отметил, что вопрос о его участии в турнире Bellator в России также находится на стадии обсуждения.
Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах. На счету Митриона 11 побед, 5 поражений.
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