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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29380689/
10 апреля 2017, 19:06 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Бибулатов улучшил свои позиции в мировом рейтинге ММА после победы на UFC 210

Российский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Магомед Бибулатов после победы на турнире UFC 210 над филиппинцем Дженелом Лаусой улучшил свои позиции в мировом рейтинге.

На данный момент он занимает восьмую строчку в наилегчайшем дивизионе.

Напомним, что Бибулатов провел дебютный бой в UFC, победив Лаусу единогласным решением судей. За свою карьеру в ММА россиянин провел 14 поединков и во всех одержал победы. Он становился чемпионом таким промоушенов, как ACB, WSOF и WFCA.
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