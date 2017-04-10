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10 апреля 2017, 15:06 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Легендарный мастер по джиу-джитсу Пайва впервые посетил Казахстан

Легендарная личность в мире бразильского джиу-джитсу Алешандрэ Пайва впервые посетил Казахстан.

Легендарная личность в мире бразильского <nobr>джиу-джитсу</nobr> Алешандрэ <span class=error>Пайва</span> впервые посетил Казахстан. Увеличить
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Один из основателей мировой команды ALLIANCE, 4-кратный чемпион мира по черным поясам провел двухдневный семинар с казахстанскими спортсменами, поделился своими навыками и опытом. Мероприятие прошло в рамках подготовки к чемпионату мира. Уже завтра сборная Казахстана в составе 53-х спортсменов, 30 из которых дети и параатлеты, отправятся в Абу-Даби защищать честь страны. Соревнования пройдут с 14 по 22 апреля.

Алешандрэ Пайва, основатель команды ALLIANCE:
— Казахстанские ребята имеют очень хорошую базу. В душе они все воины, все сильные. Сюда приходят из таких видов спорта как дзюдо, вольная борьба и показывают очень серьезную подготовку. Даже те, кто никогда не занимался спортом, приходят впервые и мы видим, что у них очень серьезное отношение к спорту.

Арманжан Рузахунов, чемпион мира по коричневым поясам:
— Подготовка проходила в Астане в академии бразильского джиу-джитсу ALLIANCE. Это наша основная академия, база, где проходят наши тренировки, где тренируется основная масса наших ребят. Также к нам подтянулись ребята из регионов, мы отработали некоторые моменты с ними.

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