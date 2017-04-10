Легендарный мастер по джиу-джитсу Пайва впервые посетил Казахстан
Легендарная личность в мире бразильского
джиу-джитсу Алешандрэ Пайва впервые посетил Казахстан.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Один из основателей мировой команды ALLIANCE, 4-кратный чемпион мира по черным поясам провел двухдневный семинар с казахстанскими спортсменами, поделился своими навыками и опытом. Мероприятие прошло в рамках подготовки к чемпионату мира. Уже завтра сборная Казахстана в составе 53-х спортсменов, 30 из которых дети и параатлеты, отправятся в
Алешандрэ Пайва, основатель команды ALLIANCE:
— Казахстанские ребята имеют очень хорошую базу. В душе они все воины, все сильные. Сюда приходят из таких видов спорта как дзюдо, вольная борьба и показывают очень серьезную подготовку. Даже те, кто никогда не занимался спортом, приходят впервые и мы видим, что у них очень серьезное отношение к спорту.
Арманжан Рузахунов, чемпион мира по коричневым поясам:
— Подготовка проходила в Астане в академии бразильского
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter