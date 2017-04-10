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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29377108/
10 апреля 2017, 14:43 | Летние: Единоборства | «Вести.Ру»

Prime Selection. Аюбов победил Дунда техническим нокаутом

Обладатель чемпионского пояса Prime Selection-2016 Залим Аюбов из Нальчика победил на новом турнире серии чемпиона Франции по савату Оливье Дунда техническим нокаутом в первом раунде. Свой бой на турнире выиграла и призер чемпионата мира по тайскому боксу Елена Колесник.

Обладатель чемпионского пояса Prime Selection-2016 <span class=error>Залим</span> <span class=error>Аюбов</span> из Нальчика победил на новом турнире серии чемпиона Франции по <span class=error>савату</span> Оливье <span class=error>Дунда</span> техническим нокаутом в первом раунде. Свой бой на турнире выиграла и призер чемпионата мира по тайскому боксу Елена Колесник. Увеличить
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В бою Аюбова с Дунда на первых минутах после размена ударами Залим перевел соперника в положение «бэк маунт», из которого Оливье не смог выбраться. После большого количества пропущенных мощнейших ударов французом, судья вынужден был остановить бой. Супер-бой стал главным событием международного турнира Prime Selection-2017, второй этап которого завершился в Нальчике.

Во втором по рангу бою Prime Selection-2017 Елена Колесник не встретила существенного сопротивления, одержав победу техническим нокаутом на 25 секунде поединка поединка над чемпионкой России по панкратиону Татьяной Портновой.

Как уже сообщали Вести.Ru, осенью 2015 года Колесник была приглашена в США в качестве спарринг-партнера Ронды Роузи. Победа над Портновой стала пятой на профессиональном ринге по ММА в активе Елены.

В рамках основного карда определились новые полуфиналисты Prime Selection-2017. Ими стали в весе до 61 кг Владислав Королевский, Асланбек Каров, Нурберген Шарипов (Казахстан) и Алхас Дзуев, в категории до 71 кг Марат Тохтамышев, Асхаб Зулаев, Залим Кудаев и Магомед Мамаев, в весе до 84 кг Амирхан Кукаев.
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