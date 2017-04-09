Уайт: Я забираю 80% гонорара Магкрегора? Это чушь

Ранее дядя Флойда Джефф Мейвезер заявил, что компания UFC якобы получит 80% от гонорара, положенного ирландскому бойцу за этот бой. Известный промоутер Боб Арум, в свою очередь, в прошлом месяце заявил, что Уайт получает 50% от доходов Макгрегора за каждый бой.



«Хотелось бы прокомментировать всю то чушь про делёж в пропорции 80:20. Это говорит Джефф Мейвезер? Да ладно тебе, Джефф. Может быть ты представитель Team Mayweather? И, Боб Арум, ты кусок дерьма. Пошёл и ты тоже.



Что они вообще знают об этом бое? Ничего. Поверьте мне. У нас были предварительные переговоры с Конором и у нас с ним всё в порядке», — цитирует Уайта BoxingScene.