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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29367382/
9 апреля 2017, 16:11 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Уайт: Я забираю 80% гонорара Магкрегора? Это чушь

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал слухи о том, что он якобы претендует на львиную долю гонорара Конора Макгрегора за потенциальный бой с Флойом Мейвезером-мадшим.

Ранее дядя Флойда Джефф Мейвезер заявил, что компания UFC якобы получит 80% от гонорара, положенного ирландскому бойцу за этот бой. Известный промоутер Боб Арум, в свою очередь, в прошлом месяце заявил, что Уайт получает 50% от доходов Макгрегора за каждый бой.

«Хотелось бы прокомментировать всю то чушь про делёж в пропорции 80:20. Это говорит Джефф Мейвезер? Да ладно тебе, Джефф. Может быть ты представитель Team Mayweather? И, Боб Арум, ты кусок дерьма. Пошёл и ты тоже.

Что они вообще знают об этом бое? Ничего. Поверьте мне. У нас были предварительные переговоры с Конором и у нас с ним всё в порядке», — цитирует Уайта BoxingScene.
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