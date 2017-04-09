Янькова продолжила победную серию

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Это был третий бой 26-летней Яньковой в Bellator. Поединок в Турине с гречанкой Элиной Каллиониду был заявлен в промежуточном весе — до 59 кг, что устроило обеих соперниц: не столь изнуренные сгонкой веса, они показали интересную схватку.

Подготовку к бою Янькова провела в Таиланде со своим тренером Майком Свиком в зале AKA Thailand. После ее последнего боя с американкой Ветой Артегой в сентябре 2016 года, в котором она получила перелом носа и множество гематом, восстановление заняло несколько месяцев, и новый бой смогли назначить только на апрель. Спортсменка работала по привычной для себя программе, однако с определенными корректировками по итогам своего последнего поединка.

Янькова заметно превосходила гречанку в габаритах и выглядела мощнее, в то время как соперница, более подвижная и делающая ставку на работу ног, несмотря на свою сравнительную хрупкость, наносила довольно ощутимые удары.

Все три раунда прошли в стойке, если не считать отдельных эпизодов. Янькова начала поединок агрессивно, не обращая внимания на некоторые прилетавшие в цель удары своей соперницы. Каллиониду лучше двигалась, но хуже работала комбинационно, отдавая предпочтение в основном одиночным точным ударам, к примеру, дважды наносила бэкфисты. Янькова работала первым номером — давила, активно шла вперед, диктовала в клетке свои правила. Она показала в этом бою свой весьма небедный арсенал, особенно это касается комбинационных атак, которые доставили Каллиониду немало неприятностей.

В клинче у сетки чаще оказывалась гречанка, но полноценно совершить бросок и перевести бой в партер у Яньковой не получалось. Зато ей удавались неплохие захваты, и позиционно в выигрыше почти всегда оказывалась именно она.

В решающем раунде уже ощущалась усталость с обоих сторон — бойцы отдали немало сил в первые десять минут, движения стали экономнее и расчетливее. Впрочем, почти сразу же Янькова собралась и показала, что плевать хотела на усталость, и продолжала упрямо идти вперед, дергать и доставать соперницу. Уже было понятно, что досрочно бой не закончится, а значит, надо было действовать как можно активнее.

Судьи отдали победу россиянке единогласно, причем двое из них — во всех трех раундах, один из судей посчитал, что один из раундов остался за гречанкой — 29:28, 30:27, 30:27.

Каллиониду проиграла второй раз подряд в своих семи поединках. На счету Яньковой в ММА теперь пять боев и пять побед. Спортсменка движется поступательно, и если в ближайшее время в Bellator появится титул в ее весе, она вскоре может получить шанс побороться за него. Пока же россиянке прежде всего необходим боевой опыт — пять боев это уже немало, но на пути всегда могут встретиться более опытные соперницы, и к этому надо быть готовой. Особенно важным выглядел этот победный поединок с Каллиониду после тяжелого и изнурительного боя с Артегой, когда судьи пусть и отдали свое предпочтение Анастасии, но не единогласно. В субботнем бою Янькова смотрелась уже совсем иначе.