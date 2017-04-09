Кормье защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Бой состоялся в рамках турнира UFC 210 в американском городе Баффало и завершился досрочно во втором раунде после успешно проведенного удушающего приема в исполнении Кормье. Эта победа стала для 38-летнего уроженца Луизианы 20-й в боях смешанного стиля.

Он начал спортивную карьеру в качестве вольного борца. В составе сборной США Кормье принял участие в Олимпийских играх и чемпионате мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в матче за третье место в весовой категории до 96 кг. В 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку.