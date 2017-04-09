Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/29364751/
9 апреля 2017, 10:52 | Летние: Единоборства | ТАСС

Кормье защитил титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Американец Даниэль Кормье в воскресенье победил соотечественника Энтони Джонсона и защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе.

Бой состоялся в рамках турнира UFC 210 в американском городе Баффало и завершился досрочно во втором раунде после успешно проведенного удушающего приема в исполнении Кормье. Эта победа стала для 38-летнего уроженца Луизианы 20-й в боях смешанного стиля.

Он начал спортивную карьеру в качестве вольного борца. В составе сборной США Кормье принял участие в Олимпийских играх и чемпионате мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в матче за третье место в весовой категории до 96 кг. В 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
9 апреля

Определились все участники плей-офф Национальной хоккейной лиги

Россиянин Бибулатов победил в дебютном бою в UFC

Российский пилот "Формулы-1" Квят сошел с дистанции гонки Гран-при Китая